Preguntanan haci na Deparamento di Labor en conexion cu e crisis di COVID-19

ORANJESTAD – Como resultado di e crisis actual di COVID-19 cu a afecta nos economia drasticamente companianan ta pasando den un periodo hopi dificil y esaki mas cu claro tin su efectonan tambe pa e trahado. Departamento di Labor & investigacion (DAO) ta wordo acerca cu diferente pregunta di parti trahado riba kico ta nan derechonan. No mester lubida cu berdad nos ta den un crisis sin precedente pero e Leynan Laboral ta na vigor y mester tene cuenta cu esakinan. E preguntanan cu mas ta bin dilanti na e momentonan aki ta como lo siguiente:

1. Mi dunado di trabou por mandami tuma vakantie obligatorio?

Den caso cu e trahado tin un cantidad di dianan di vakantie acumula e dunado di trabou por manda e trahado tuma parti di esakinan como vakantie obligatorio. Ta consehabel pa keda cu un saldo di por lo menos 5 dia di vakantie. Mester tene cuenta si cu pa e dianan di vakantie e trahado mester ricibi su salario completo (si salario ta variabel salario basico plus averahe di comision) manera acorda den contrato laboral. Mescos ta conta si enbes di vakantie ta tuma timeback.

2. Mi dunado di trabou por baha mi oranan di trabou y mi salario?

Condicionnan di trabou manera cantidad di oranan di trabou como tambe salario no mag di wordo cambia sin aprobacion di e trahado. Pues den e momentonan dificil aki prome cu e compania por haci cambio na e condicionnan di trabou e mester presenta su plan na e trahadonan cu e medidanan necesario pa mantene tur hende na trabou. Esaki lo por encera cu por yega na un acuerdo cu e trahadonan pa baha e oranan di trabou y e salario. E trahado di su banda a base di solidaridad pa su coleganan y pa tur por mantene nan trabou lo mester bay di acuerdo cu un propuesta rasonabel di parti dunado di trabou.

3. Mi dunado di trabou por mandami cas sin pago?

Den caso cu e dunado di trabou ya e tuma medidanan necesario manera baha oranan di trabou y salario of no tin ningun actividad mas di compania y e ta bin den problema financiero grave por yega e momento cu e ta haye obliga di manda trahadonan cas a base di no work no pay. Esaki no mester ta e prome alternativa di e compania pero e ultimo recurso den caso cu no por haci nada otro! Den caso cu e trahado no ta ricibi salario of a bay atras den salario y ta ricibi menos cu Afl. 950,- pa luna e trahado por aplica pa ayudo financiero di Gobierno pa medio di e Fondo di Asistencia Social di Emergencia (FASE). Por tuma contacto cu fasehelpdesk na tel: 2800707 of registra online via website www.fasehelpdesk.com.

4. Mi dunado di trabou por kitami di trabou pa motibo di e crisis actual di COVID-19?

E crisis actual di COVID-19 no ta un motibo valido pa retiro. Segun maneho di Minister di Labor no lo honra ningun peticion pa retiro a base di e crisis actual. Pa bin na remarca pa ayudo financiero di Gobierno pa medio di e Fondo di Asistencia Social di Emergencia (FASE) e trahado mester ta den servicio di un dunado di trabou. Den caso cu e trahado wordo acerca pa e dunado di trabou pa yega na un acuerdo mutuo pa termina e relacion laboral e trahado ta liber pa acepta esaki y lo mester evalua pa su mes si tuma e pakete aki ta mas faborabel pe na e momento aki y asegura su mes cu esaki ta inclui por lo menos pago di tur su derechonan segun nos Leynan Laboral.