Joost Meijs, CEO di Aruba Airport Authorty N.V.: Operacionnan diario di Aeropuerto di Aruba afecta drasticamente door di COVID-19

ORANJESTAD – COVID-19 tin su efectonan rond mundo y e industria di aviacion no ta un excepcion. CEO di Aruba Airport Authority N.V. (AAA) Joost Meijs ta elabora un tiki riba e efectonan di e virus pa Aeropuerto di Aruba (AUA Airport), e proyecto Gateway 2030 y loke cu AUA Airport ta haciendo durante e tempo unico aki pa proteha e compania:

Desde Diasabra ultimo, AUA Airport no ta atendiendo ningun pasahero y no ta ricibiendo ningun buelo comercial mas como medida di Gobierno di Aruba pa preveni cu e virus ta sigui plama na Aruba. AUA airport ta un infrastructura vital pa pais Aruba y pa e motibo ei mester keda operacional pa asina facilita buelonan cu lo yuda e comunidad di Aruba. Pero ta haci esaki solamente pa buelonan di alivio of charter, buelonan di cargo y buelonan di ambulance cu aprobacion di Gobierno di Aruba y Departamento di Aviacion Civil. Orario di operacion nobo tambe ta un di e cambionan cu AUA Airport a introduci mirando e operacion minimo cu tin actualmente. AUA Airport awo ta habri di Dialuna pa Diabierna for di 9’or di mainta pa 6’or di atardi, pero den caso di emergencia por haci excepcion.

AUA Airport ta premira cu pa e siguiente lunanan no lo tin pasahero y cu despues den un forma gradual lo recupera y aumenta den cantidad di pasahero te cu December. “Nos tin speransa cu na December di e anja aki nos lo tin nos operacionnan atrobe, net prome cu Aruba su peak season,” segun Joost Meijs.

Pa surpasa e temporada dificil aki, a introduci un programa di reduccion di gasto den full e compania pa proteha e fluho di placa pa asina por continua cu e compania su operacion den un forma saludabel y stabil. Esaki ta nifica tambe cu e proyecto Gateway 2030 ta bou di un proceso di evaluacion. Mirando cu e proyecto riba su mes lo duna Aruba y su economia un empuhe necesario, a scohe pa continua cu e proyecto Gateway 2030 toch, pero segun un plan significadamente diferente y di un forma paso a paso.

E ekipo di maneho di AAA ta balora tur empleado y e intencion ta pa mantene tur persona den servicio, contal cu esaki ta un maneho responsabel. E situacion relaciona cu e COVID-19 ta keda un incertidumbre grandi y si e programa pa reduci gasto mustra di no ta suficiente, medidanan adicional lo mester wordo implementa.

Nos ekipo ta hunga un rol importante den e Tourism Recovery Marketing Plan Committee guia door di Aruba Tourism Authority bou di instruccion di Gobierno di Aruba hunto cu AHATA y ATSA. E meta ta pa ta prepara riba kico por haci pa atrae bishitante bek na nos isla asina cu e crisis caba.

“Pa awo nos mester tin hopi resistencia, maneha di forma responsabel y tin un sentido comun pa asina nos por yuda otro surpasa e temporada exigente aki. Mi ta convenci cu temponan mihor ta na caminda pa nos tur,” asina CEO di AAA Joost Meijs a finalisa bisando.