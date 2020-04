Ladronnan a kibra drenta horta na e Museo di Fort Zoutman

Posted in

Diabierna mainta a drenta informe di un caso di kiebro y ladronicia na e museo na Fort Zoutman, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin conpronde cu den oranan di anochi pa madruga ladronnan a kibra drenta horta na e museo. Nan a kibra drenta horta den e cushina como tambe den e museo mes. Polis a presenta y a tuma nota di e ladronicia. A haya un lista di tur locual cu a ser horta, e ladronnan lo a bula den e cura y a drenta horta varios cos pero aparentemente nan lo a ser stroba den nan intento y no a regresa. A sinti falta di cahanan di refresco biña y cerbes, te na e momento cu nos tabata tey no sa si a logra bay cu placa en efectivo of cosnan di valor di e sala di exposion.