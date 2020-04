MINISTER MADURO: NOS TA TRAHANDO DURO PA BUSCA E FONDONAN NECESARIO PA POR BRINDA ALIVIO NA NOS COMUNIDAD DEN MOMENTO DI CRISIS

Posted in

Oranjestad – Den e crisis di Covid-19 Minister di FinansaXiomara Maduro hunto cu un team di profesionalnan ta trahadoduro pa percura pa e stabilidad financiero di Pais Aruba y bandadi esaki ta buscando e fondonan necesario pa por brinda e aliviocu Pueblo y comercio ta spera di por haya fo’i Gobierno di Aruba.



Mester stabilisa e sistema

Den e crisis aki Minister di Finansa ta trahando pa stabilisa e sistema mas cu por. E trabou aki no ta facil ya cu Pais Aruba ta den un situacion na unda cu nos finansa publico no tin un buffer financiero pa wanta un sla di e magnitud cu e crisis di COVID ta ocasiona. E cashflow di Gobierno mester keda sigura pa asinanos Pueblo por keda conta cu e seguridad social cu AZV, SVB y e servicio publico ta brinda. Banda di esaki Minister di Finansata buscando e fondonan necesario riba mercado internacional y via Reino Hulandes, pa por brinda ayudo na persona cu ta perdetrabou a causa di e crisis aki y pa por brinda poco alivio nacomercio.



Ok pa subi mercado internacional

Diaranson mainta Minister Maduro a haya e autorisacion di Conseho di Minister di Reino pa por subi mercado internacionalpa busca e fondonan necesario pa por cubri gasto di debe y gobernacion, y pa por brinda alivio den e prome lunanan di 2020. Minister Maduro ta indica cu ta hopi importante pa nos

yega na e fondonan aki pronto pa asina nos por wanta como Paiste na momento cu nos por haya yudansa di parti di ReinoHulandes.



Yudansa di Reino den forma di fiansa

Pa awor aki ta bisto cu e ayudo cu Aruba y e otro Paisnan den Reino por conta cune di Reino lo bira un yudansa den forma di fiansa mara na condicion. Pues no lo tin yudansa den forma di un suma di placa pornada. Tur fondo cu ta necesario pa brindaalivio lo bira un extra debe pa Aruba y nos lo tin cu bay pagaesaki bek. Conseho di Reino ta wardando conseho di CAFT pa asina por indica e suma di fiansa y bou ki condicion esaki lo biradisponibel. Minister Maduro ta spera cu pronto, promer cu fin di april, e detayenan di e yudansa aki bira conoci.



Espacio financiero pa yudansa ta limita

Minister Maduro tin comprension y tin e intencion noble pa por brinda alivio na tur persona cu ta perde trabou y tambe lo kier brinda un alivio hopi mas grandi na comercio cu ta pasando den temponan hopi dificil, pero e realidad di e situacion financiero di Aruba ta limita e espacio financiero pa brinda e yudansa desea. No obstante e realidad aki, Minister Maduro ta keda traha duropa yega na e fondonan necesario pa por brinda alivio nacomunidad.