Rocco Tjon: Opzettelijk op een verkeerde manier gebruik maken van macht !

E crisis actual cu nos ta aden ta afecta nos riba aspectonan medico, financiero y economico. Segun rapport di Standard & Poors e pais caribense cu ta mas vulnerabel pa e impacto di e crisis actual ta Aruba. Y p’esey mes pa nos ta incomprendibel cu Hulanda, a base di nos Statuut, ta nenga ayudo na Aruba riba tur e tres tereno menciona. Hulanda ta mal uza nan poder na un forma robes!

AYUDO MEDICO PA ISLANAN CARIBENSE

Nos ta lamenta cu no tin oido pa cu e situacion di Aruba. Nos pais a haci peticion concreto pa nos por haya mas cama di ICU, mas personal y mas ventilators. Hulanda por medio di e secretario di estado a compromete su mes na esaki y nos ta spera cu Hulanda cumpli cu esaki y no duna Aruba un trato diferente.

Nos ta exigi di Hulanda pa cumpli cu nan palabracion y no haci mal uso di nan poder pa determina kende si y kende no nan lo yuda.

Nos a compronde via nos canalnan cu Hulanda lo tin e deseo di duna Aruba un trato diferente y mas cu logico esaki NO lo ta acceptabel pasobra esaki lo duna e señal cu colonialismo ta mas bibo cu nunca.

AYUDO FINANCIERO Y ECONOMICO

E unico “ayudo” cu Hulanda a duna te cu aworaki ta pa duna permiso pa Aruba por subi mercado internacional pa fia placa, esaki pa nos por cumpli cu nos debernan coriente. Esaki ta un ayudo superficial pasobra e no ta costa Hulanda nada. Pa loke ta e recursonan necesario (1.3 biyon florin) cu a wordo presupuesta pa brinda alivio na e 25 mil famianan y 5 mil empresanan te dia 15 di april Hulanda ta tuma un decision riba esaki. Informacion cu a yega cerca nos ta si cu Hulanda no lo duna, ni para garantia pa un fiansa contra interes faborabel.

Y esaki nos ta condena y ta haya inaceptabel pasobra Hulanda mester asumi nan responsabilidad. Akinan no ta trata di “good will” of kier di un pais, paso a base di nos Statuut, articulo 36 pa ta specifico, ta deber di cada pais pa brinda ayudo na otro ora esaki ta necesario. Si e crisis di corona virus no ta un situacion cu ta bisto cu mester brinda ayudo, mi persona no sa mas cua situacion si ta uno pa cual bo por apela pa ayudo a base di articulo 36 di Statuut. Ademas nos por a tuma nota cu Hulanda, despues di ricibi hopi critica, ta duna, no yuda, pero duna 1 biyon euro na paisnan na Europa pa atende cu e crisis. Pero Aruba, un pais den Reino, cu atraves di Statuut tin derecho di ricibi ayudo, te ainda no ta haya esaki.

PA CONCLUI

E lasonan entre Corsow, Sint Maarten y Aruba ta bon y fuerte. Sinembargo nos ta nota cu riba diferente punto Hulanda no tin e sentimento pa e situacion real di e paisnan Caribense den Reino. Mi persona a yega di cuestiona e postura di Hulanda pa cu Aruba. Mi a yega di vocifera cu nos mester fortifica nos lasonan cu Merca, lasonan cu ta existi caba riba diferente tereno. Mi ta spera cu e actitud abierto actual di Hulanda, cual pa nos tras di cortina tawata conoci caba, ta habri wowo di nos tur. Ta como si fuera cu Hulanda, manera un dicho cu a resona recien na television, ta prefera di actua como un bobo cu no tin delicia den comprondemento, ma solamente ta interesa den expresion di su mes opinion.