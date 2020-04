Director di KIA ta lamenta cu preso ta yama radio y haci keho cu e no ta haya tratamento medico, pero ta e preso mes no ta sigui conseho di dokter

Diamars merdia un detenido di KIA ta yama un noticiero di un emisora unda e la trece dilanti na e locutor cu e no ta hayando tratamento medico manera mester ta na KIA pasobra dokter Rivera no kier a atende cu ne. E detenido a sigui bisa cu e la tuma contacto cu su abogado riba e situacion aki pasobra e tin dolor den garganta y no por come y guli drechi pa un siman y tampoco e no por hala rosea bon. Na momento cu e incidente aki a bira conoci pa Director di KIA, Sr. Gino Winklaar, mesora el a tuma contacto cu e staf medico di KIA y abogado di e detenido Sr. Vito Carlo pa haya aclaracion. Despues ta sali na cla cu no ta e preso a yama abogado pero ta pareha di e detenido a tuma contacto cu e abogado riba e situacion. E detenido D. C. ta un recidivista cu a bin mas cu un biaha KIA y esey ta haci cu e no ta un desconoci. Pa loke ta su salud, e ta un persona cu no kier sigui instruccion di dokter y te cu e la yega di falta respet pa un di nan di cual e dokter no kier atende cu’ne mas y e dokter a referi e detenido pa un otro dokter pa wak’e. Medicina cu e ta haya na KIA ta loke e la haya tempo e tabata na hospital cu ta prome cu e crisis di virus a cuminsa. Problema di e detenido aki ta, e no ta uza su remedinan conforme instruccion di dokter y esey ta haci cu e no ta recupera di su problemanan di salud cu e tin. Pa director di KIA Sr. Winklaar, e detenido aki ta sabotia e trato medico cu e ta haya cu e speransa cu e por purba haya reduccion di su castigo. Debi na e situacion actual, for di 17 di maart e detenidonan no ta hayando bishita, pero mescos cu tur preso e ta haya extra tempo pa yama famia y tambe for di KIA mes a duna nan extra beltegoed pa yama. Ta di lamenta cu e persona aki ta haci uzo di e tempo aki pa no yama famia of su amistadnan, pero ta bay yama un supuesto locutor di radio. Di parti Director di KIA, no ta permiti pa haci entrevista cu un detenido, pero den e libertad cu a duna nan pa yama e la logra haci esaki y cu tur su consecuencianan. Lo bay wak ki paso disciplinario lo wordo tuma cu e detenido en cuestion. Debidamente staf di KIA a atende cu e detenido di e caso aki y tambe su abogado Sr. Vito Carlo ta contento con a atende cu’ne. Ademas ta di lamenta cu desesperacion pa saca noticia ta haci e locutor bay asina leu di desinforma pueblo cu mentiranan di un detenido. No ta permiti pa detenido ni trahado duna entrevista na tercera

persona sin permiso di Director di KIA. Si tin preocupacion di otronan riba e asunto aki y tambe di e locutor, nan pa tuma contacto cu abogado Sr. Vito Carlo y por haya tur informacion cu e preso kier sigui duna. Director di KIA a sigui bisa cu e ta duna 100% siguransa cu e persona aki ta haya atencion medico debido pero ta su persona ta sabotia esaki. Tambe e detenido aki ta hayando un dieet cu e mester sigui pa evita cu e mester sigui haya problemanan di salud pero e no ta sigui e dieet aki y ta come cosnan cu ta empeora su situacion di salud. E detenido ta huma contra tur recomendacion di Staf medico di KIA y ta conoci cu constantemente e pashent ta descontinua y no ta sigui e tratamento manera a ser indica door di specialistanan incluyendo tratamento di dr. Rivera y e ora e consecuencia ta cu su condicion ta empeora en bes di mehora. Otro punto ta, cu e detenido no ta tene su mes na e indicacionnan nutricional pasobra e ta sali di e cuminda recomenda door di Departamento Medico y Specialistanan. Cu referencia na Pediasure, esaki ta un completo nutricional Pediatrico esta pa muchanan. Si acaso ta Ensure ta lo cual abogado Vito Carlo ta referi, e ta bon conoci cu tur e detenidonan tin acceso na cantina y nan por cumpra esaki libremente. E detenido a informa cu e tin suficiente stock di dje, pasobra e

conoce e indicacionnan medico cu e suplemento aki ora cu Departamento Medico ta duna na e detenidonan como parti di un malesa severo manera HIV, Cancer, Desnutricion y otro condicionnan cu e pashent no ta bin na remarca actualmente pe pasobra sea cronico of temporal, e complementonan aki, nan ta reserva pa situacionnan medico special. E pashent tampoco a menciona cu dokternan a hala su atencion mencionando cu e humamento ta afecta, no solamente su pulmon, pero e garganta y e stoma tambe. Fuera di esaki e no ta stop e habito di humamento. Cada tres luna e detenidonan por cambia nan dieet pero e detenido no ta respeta pasobra e ta solicita constantemente e cambiamento di cuminda cual a haci flexibel pe y a ser concedi na dje hopi biaha. E detenido ta extra limita den e solicitud nan aki cu ta birando un caos su habito di nutricion. E detenido ta insisti di come cumindanan iritante, condimenta y vet. Ultimo cambio el a solicita dos biaha sopi pa siman riba dialuna y diabierna y aunke cu a informa e detenido cu sopi so no ta yena e requerimiento completo di un cuminda, e detenido a insisti den e cambio. Toch el a busca e manera di pidi extra cuminda manera a sosode recientemente riba peticion via e bewarder nan di e Departamento

Medico. Kiermen cu no ta solamente e ta comiendo tur dia, pero hasta dobel cuminda e ta hayando e dianan aki. Si tin un solicitud pa evaluacion di Departamento Medico ningun detenido ta haya nengamento di atencion y e solicitud di e atencion aki ta tuma luga cu yenamento di un spreekbrief. Tur detenido tin derecho di acuerdo cu e regla pa cambia cuminda cada tres luna, regla cu e detenido no ta respeta pasobra a pesar di e flexibilidad den su caso specifico e detenido no ta respeta un sistema di nutricion. Den casonan urgente, e Departamento Medico ta atende sin e documento reglamentario y esey ta tuma luga mediante e comunicacion verbal y telefonico disponibel 24/7 den KIA su departamento y despues di 5 pm via telefoon di Piket cual tampoco tabata e caso di e detenido. E detenido aki ta conta ademas cu un screening extenso tanto di laboratorio normal y special cu ta bay afo di Aruba y cu un extenso historia di consultanan como: KNO, Gastro-enteroloog, cardioloog, Internista, Opthometrista, Dermatoloog, Orthopedista y admission na Hospital. Studionan di Rontgen, Ultrasonido y Electrocardiogram. E detenido ademas ta colabora diariamente cu Onderhoud di departamento di mantencion y tambe ta practica deporte cual su condicion fisico y di salud no ta strob’e. E ta traha cu Onderhoud di subi trapi y dak cual kiermen cu pa e actividadnan aki no ta haya strobamento di su rudianan of su rosea y e tin support di remedinan y knieband. E detenido ta cumpli su actividad laboral y practica su sport durante full e luna di maart sin cu algun condicion medico por a strob’e of limite. Pa loke ta e medidanan cu a tuma na KIA, no kier saca ningun hende for di den KIA y cu e abogado Vito Carlo di e detenido cu director di KIA a papia cu’ne, ta hopi contento cu e tabata por a papia cu su cliente for di Video Conference Call y esaki ta futuro cu kier bay y ya caba a busca varios tablet pc pa por brinda e servicio nobo aki pa e detenidonan. Cu e servicio nobo aki, ta evita cu e detenido ta bandona KIA y na KIA mes nan ta haci yama via Video Call pa nan abogado, pa cu Corte, pa cu Fiscal, pa cu Polis y den futuro tin pensa di haci e bishitanan via Video Calls. Tecnicamente tin algun reto pero lo bay purba haci’e. Cu e logronan aki por bay duna miho servicio interno na e detenidonan y asina tambe tin menos hende cu mester sali for di KIA. Tur esaki por yuda na Manpower y menos gastamento di gasolin cu por yuda spaar pa gobierno cu den e tempo di crisis aki ta buscando manera pa scapa mas hopi fondo cu ta posibel. Director di KIA un biaha mas a gradici tur trahado di Instituto

Correccional di Aruba cu te awor aki a haci nan maximo esfuerso y ta mustra nan maximo flexibilidad cu tur e medidanan tuma door di gerencia. Tur medida tuma ta pa nan mesun bienestar y entre otro a cuminsa cu control di temperatura na porta, a instala varios sanitizer y extra habon na puntonan di aglomeracion pa asina evita cu e virus por drenta KIA. Ta siguiendo tur recomendacion di CDC Centers for Control and Prevention y di World Health Organization:WHO. Tur medida cu a tuma ta hopi mas cu a tuma for di e instancianan aki y Aruba mester ta orguyoso cu a tuma medida tempran y na tempo. Tambe a duna charla di prevencion prome cu e virus a yega Aruba pa asina e instituto ta den bon direccion cu por controla e situacion aki y asina evita cu e virus por drenta e instituto. Un biaha mas director di KIA Sr. Gino Winklaar ta sigura cu no tin virus den e instituto y ta haciendo tur esfuerso pa mantene asina. E no ta algo facil pasobra no por stop transporte di hende di pafo bin paden cu ta trahadonan, contratistanan cu ta drenta pa haci algun reparacion y semper e riesgo t’ey. Un otro reto ta e pañanan cu ta drenta sali y cu mester wordo laba y actualmente ta buscando un solucion pe. Ta haciendo maximo esfuerso pa preveni cu e virus drenta KIA.