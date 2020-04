Piskadónan di Kòrsou detené na Venezuela riba sospecho di kontrabanda

Djadumingo último tripulashon di dos boto di piskadó a ser detené den awanan di Venezuela. Ta trata di kuater yu di Kòrsou i un Venesolano ku ta ser sospechá di kontrabanda. Wardakosta ta rekordá piskadónan pa no nabegá bai Venezuela pa motibu ku frontera marítimo ta sera. E nabegashon di botonan di piskadó entre Kòrsou i Venezuela mester ser anulá inmediatamente tambe en konekshon ku medidanan pa evita e virus di COVID sigui plama. Pa e motibu akí Gobièrnu di Kòrsou a emití un lei ku a drenta na vigor di 30 di mart 2020 kual ta prohibí nabegashon di boto di piskadó entre Kòrsou i Venezuela, kual por ta un rísiko na momento di kontakto humano durante trasbordo di kargamentu. Piskadónan lokal ta keda dispensá i por keda piska normal den e periodo di “Keda Kas” den awanan teritorial di Kòrsou. Piskadó ku no tene nan mes na e regla akí ta kore riesgo di ser detené pa outoridatnan Venesolano òf detené na yegada dor di Wardakosta.

Curaçaose vissers in Venezolaanse wateren aangehouden op verdenking van smokkel van contrabande

Afgelopen weekend zijn de opvarenden van twee Curaçaose vissersboten in Venezolaanse wateren aangehouden. Zij worden verdacht van het smokkelen van contrabande. Het gaat om vier Curaçaose mannen en een Venezolaanse man. De Kustwacht Caribisch Gebied waarschuwt lokale vissers om niet naar Venezuela te varen in verband met de gesloten maritieme grenzen. Daarnaast heeft de overheid van Curaçao per 30 maart 2020 een verbod ingesteld op vaarbewegingen tussen Curaçao en Venezuela als een maatregel om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Dit betekent dat het vaarverkeer tussen Venezuela en Curaçao per direct gestaakt dient te worden omdat het een groot risico voor de volksgezondheid is. Lokale vissers met een vergunning krijgen van de overheid een dispensatie voor het besluit “Verplicht Thuis Blijven”. Deze beroepsgroep mag blijven vissen, mits ze niet naar Venezuela gaan of anderszins in aanraking komen met mogelijke COVID-19 besmettingsbronnen zoals bij overladen van Venezolaanse boten op zee. De vissersboten die toch naar Venezuela gaan lopen het risico dat ze aangehouden worden door de Venezolaanse autoriteiten of bij terugkeer door de Kustwacht.