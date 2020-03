Openbrief; Rutte, Knops, Kamer

Curaçao; 31 maart 2020

Openbare brief aan:

-Minister President Heer Rutte

-Heer Knops

-Leden Tweede Kamer Nederland

Betreft: COVID-19 Curaçao

Heren

Help, wij Curaçao stikken!

Wij als MKK Curaçao (Movimentu Kontra Korupshon Curaçao) willen u onder de aandacht brengen de handelswijze van de Curaçaose regering onder heer Rhuggenaath, dat in verband met de afhandeling van het COVID-19 virus op dit eiland.

U als verantwoordelijk land over deze eilanden, gezien uitspraak; GRAND CHAMBER

CASE OF MURRAY v. THE NETHERLANDS, (Application no. 10511/10), JUDGMENT, STRASBOURG, 26 April 2016 moet het ook opgevallen zijn dat er op het eiland Curaçao een extreme manier van afhandelen is van het wereld virus probleem. Buiten dat, zeker in de eerste dagen alles illegaal en alles zonder enige wettelijke publicaties is verlopen, zijn we nu als burgers van dit eiland opgesloten als gevangenen in onze eigen huizen!





Dat er maatregelen genomen moeten worden in dit soort situaties is duidelijk maar waarom wordt er bij u bijvoorbeeld in Nederland 1.5 meter afstand geëist en op dit kleine eiland 2 meter? Zo zijn er nog veel meer van die absurde eisen. We hebben daarnaast dat ALLE winkels gesloten zijn buiten enkele supermarkten. Het verkrijgen van voedsel is een drama daar er maar per elke 10 m2 1 persoon in de winkel mag zijn! Dat wil zeggen dat we gisteren bij onze grote supermarkten rijen hadden staan van wel tot 1 kilometer aan mensen en dat allemaal in de kokende zon! Buiten lopen, zwemmen, klussen (zoals schilderen aan eigen huis) en vele andere activiteiten zijn verboden en worden afgedwongen door illegale zeer hoge straffen!

Waarom zijn er in het Koninkrijk der Nederlanden niet overal dezelfde richtlijnen en doet bijvoorbeeld Aruba en Curaçao maar wat ze willen? Waarom hebben de BES eilanden wel de Nederlandse (wereld) richtlijnen aangehouden en zijn we hier op het eiland aangewezen op een mogelijk dolgedraaide hoofd GGD heer Gherstenbluth. Een man die blijkbaar het liefst iedereen in een glazen potje wil opslaan en pas weer opentrekken over enkele jaren!



De illegale verordeningen, daar vele niet juridisch gedekt zijn/waren, worden per dag aangepast door een heer Rhuggenaath, een mevrouw Romer en een heer Gherstenbluth. Het zijn die mensen die het leven voor de bewoners van Curaçao onmogelijk maken! Alle hotels, alle handel en alle winkels, buiten de supermarkten, zijn gesloten! Onze SDKK is niet meer alleen het gebouw op Koraal Specht maar is het GEHELE eiland! Dat gecreëerd door deze 3 lokale hoofdrolspelers!

Waar zijn onze rechten van de mens zoals in vele verdragen vastgelegd?

Waar is Nederland die goed bestuur op de eilanden moet waarborgen?

U bent wel die Nederland die volgens de lokale politiek weer een miljard gaat uitlenen en waar wij burgers geen cent van zien maar wel offers voor moeten laten, buiten de reeds ruim 2 miljard die al eerder door deze politiek is verdwenen!

Hoe denkt u als regering van Nederland en als Kamer het handelen op Curaçao maar ook op Aruba internationaal te verantwoorden?

160.000 mensen worden alleen al op Curaçao in gijzeling gehouden en dat door 3 personen die klaarblijkelijk niet meer toerekeningsvatbaar en dolgedraaid zijn?





Wachtend op uw antwoord als regering en Kamer vanuit Nederland zal MKK nog even aanhouden om internationale stappen te ondernemen.

Want zoals het Europees Hof al meerdere malen heeft besloten, het is Nederland die uiteindelijk aansprakelijk is voor de acties op de 6 eilanden.

Met een vriendelijk, doch pijnlijke groet,

MKK Curaçao

J.H.Baselmans-Oracle Woordvoerder

Dokterstuin 237

Tel 864-3595

Port 560-3914

Curacao, Netherlands Antilles