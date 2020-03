Minister Glenbert Croes: Percura pa bo aplicacion pa FASE ta completo pa un proceso lihe

Posted in

Nos pueblo y nos Pais ta pasando den un experiencia amargo. Bida di nos conciudadanonan a cambia di un anochi pa mainta. Hopi di nos hendenan a y ta perdiendo trabou. Hotelnan ta na 0% di ocupacion. Si Aruba tabata florece di turistanan, awe nos isla ta riba un descanso cu su playanan completamente bashi.

Den tempestad bo ta siña conoce bo forsa como pueblo y como pais. Den adversidad bo ta conoce e fibra di bo pueblo. Nos conciudadanonan ta pasando den un crisis nunca antes visto. P’esey como Gobierno nos a tuma e decision pa por sali na vanguardia di nos pueblo trahado, pa aporta na existencia di cada famia.

Gobierno a introduci FASE (Fondo Asistencia Social di Emergencia) unda cu si e aplicante ta cumpli cu tur rekisito, e por bin na remarca pa un ayudo di maximo Afl 950 mensual pa maximo 3 luna.

REKISITONAN:– Carta di notificacion di bo dunado di trabou– ultimo payslip of ultimo 2 si ta cobra pa quincena– ID/Paspoort valido– Permiso valido si ta aplicabel– Cuenta bancario– Persoonsnummber

TAXISTA/AUTOBUS/HULPCHAUFFEUR:– ID/Paspoort valido– copia di permiso– ultimo 2 copia di pago di impuesto (BBO etc)– permiso di hulpchauffeur (si ta aplicabel)

Nos ta haci un apelacion riba cada aplicante: percura pa bo aplicacion ta completo pa evita cualkier retraso. Bo ta facilita e trabou y proceso. Tin MILES di hendenan cu tin mester di e asistencia aki. Pues yuda nos yuda bo.

Despues cu bo registra online via www.fasehelpdesk.com, su aplicacion lo cana e proceso di evaluacion pa un comision cu ta consisti di DPL, DAO, DAS y PNT. E aplicacion cu haya aprobacion, lo haya su carta via email. Prome pago lo ta fin di april y e aplicante lo ricibi esaki riba su cuenta bancario. Mester tin un cuenta di banco. Pago den efectivo no ta posibel. FASE Helpdesk ta tuma na su encargo pa notifica WEB y ELMAR di e aplicantenan cu a haya aprobacion.

Te cu 31 di maart tabatin alrededor di 5700 aplicacion personal, 744 negoshi cu a registra, mas di 15 mil yamada ricibi.

Minister ta expresa su gratitud na e team di FASEHelpdesk cu ta trahando tur dia, henter dia, hasta diasabra pa por logra termina e trabou pa sigura cu nos hendenan por haya su ayudo fin di april proximo.

“Pa termina mi kier expresa un bes mas mi apoyo incondicional na nos Minister President cu ta manehando e crisis aki como un berdadero lider, cu calma, firmesa y certesa. Den crisis bo ta conoce ken ta lider y Evelyn Wever Croes ta esun di nos. Cu Papa Dios sigui bendicion’e cu pasenshi y sabiduria pa e por sigui guia nos riba e caminda di recuperacion y restructuracion. Nos ta den porta di renacer di un Aruba Nobo“, Minister Glenbert Croes a expresa.

Aruba

31 maart 2020