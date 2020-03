Rocco Tjon: Termina relacion cu Citgo ta nifica un oportunidad nobo pa Aruba

Dentro di poco Parlamento lo trata e ley pa autorisa Gobierno di Aruba termina relacion cu CITGO. Pa hopi tempo tin negosacion entre Citgo y Gobierno riba pagonan di empleado, inversionnan cu no a tuma lugar di parti CITGO, debe di Huur y impuesto. Despues di hopi luna di negosacion a yega na e palabracion cu Citgo ta bay paga su debe di impuesto, cual ta 16 miyon dollar. Tambe Gobierno a exigi pa CITGO cumpli cu e trahadornan y tur a ricibi un pakete teniendo na cuenta nan beneficionan y añanan cu nan a labora den refineria.

For di basta tempo ta claro cu Citgo no por cumpli cu e contract. Un contract cu Gobierno di AVP por cierto a firma cu CITGO. Esaki mirando cu tin embargo riba cuentanan di Citgo relacionacu e sancionnan imponi pa gobierno mericano. Expertonan di parti Gobierno, expertonan diparti CITGO y expertonanimparcial a conclui cu CITGO no tin placa pa paga nan huur y tampoco pa haci e inversionan necesario na e terminal y den e refineria. Pues no ta resta pais Aruba otro opcion pa terminarelacion cu CITGO y capitalisa riba oportunidadnan nobo cu e terminacion aki lo crea pa nos economia.

DEFINITIVE PARTICIPATION AGREEMENT

Importante pa nota cu for di juni 2016 tin intentonan ta wordohaci pa logra reapertura di refineria y funcionamento optimal di e terminal. Pero debi na sancion mericano CITGO ni PDVSA por yega na e fondonan necesario pa renoba y inverti. Pa e motibo ey pa basta tempo caba tur trabou pa un reapertura ta practicamente paralisa. Debi na esaki CITGO mes a duna di conoce cu nan no lo por cumpli mas cu palabracionnan haci den e “definitive participation agreement” y ta desea di terminaesaki.

IMPLICACION PA PAIS ARUBA

Mirando locual a wordo treci pa dilanti e ta cumbini pais Aruba pa termina e contract cu CITGO. Esaki lo duna nos e oportunidad pa capitalisa riba un oportunidad nobo. Estableceun refineria nobo of un industria nobo cu ta crea cupo di trabou. Aworaki mas cu nunca esaki ta necesario mirando e crisis cu nosta aden. Ta importante si pa e terminacion aki wordo reglaatraves di un ley cu ta tene cuenta cu e aspectonan legal (civil).

Mester tene na cuenta cu e situacion na Venezuela ta unoinpredicibel, casonan den corte cu CITGO sin tin siguransa cu decision lo cay na fabor di pais Aruba ta largo (añanan) y costoso. Aworaki mirando situacion cu pais Aruba ta aden no tin espacio ni placa pa esaki. Na mes momento si no actua te hasta e terminal, cual por nifica un entrada grandi pa pais Aruba si lograrestaure por completo, ta na peliger.

PA CONCLUI

Nos ta enfatisa un biaha mas cu e ley aki no ta duna CITGO ningun dispensacion di placa. E ta termina e “claim” di paisAruba riba CITGO, pa asina por busca un operador nobo pa nosrefineria y percura pa nos terminal por funciona optimalmente. Tin hopi interesado den e refineria y e terenonan y pais Aruba ta den necesidad pa un segundo pilar economico. Esaki ta unoportunidad unico pa mas liher cu ta wordo anticipa nosrecupera di e crisis actual.