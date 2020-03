MINISTER MADURO A REUNI CU GREMIO COMERCIAL RIBA E YUDANSA CU GOBIERNO LO KIER BRINDA NA COMERCIO

Oranjestad – Dialuna Minister Maduro a reuni via Zoom cu gremio comercial ATIA, Camara di Comercio y AHATA huntocu Departamento Economico, Departamento di Estadistica, Departamento di Finanzas y Innovation Officer, riba e yudansacu Gobierno kier brinda pa e negoshinan chikito y mediano pa enfrenta e crisis cu COVID-19 ta trece cune.

Gobierno ta buscando fondo necesario

Durante e reunion e mandatario a splica cu Gobierno no ta contacu un buffer financiero pa por yuda comercio enfrenta e crisis di Covid19, pero cu Gobierno ta trahando pa por yega na e fondonan aki via prestamo riba mercado internacional y via peticion conforme articulo 36 di Statuut via Hulanda. Minister Maduro a splica cu tur peticion ta den proceso.

Comison mixto pa stipula criteria y detayes

E mandatario a informa cu den Presupuesto 2020 a reserva e suma di 40 miyon florin pa brinda yudansa. Awor ta necesariopa stipula e criterianan y detaye di con e yudansa aki por wordobrinda bou di negoshi chikito y mediano. Minister Maduro a haci un invitacion na gremio comercial pa hunto cu e departamentonan di Gobierno forma parti di un comision pa presenta un plan con pa ehecuta e yudansa necesario. Di e manera aki preparacion ta wordo haci, pa asina cu Gobierno dispone di e fondonan necesario, por haya brinda e alivio. Diabierna awor Minister Maduro lo reuni cu e comision pa asina por scucha nan sugerencia.