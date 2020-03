Diamars madruga a drenta informe di cu e alarma na All Safety Wear den De La Sallestraat lo mester tabata in werking, mesora a dirigi patruya na e sitio. Na Yegada di e patruya ya caba e alarm no tabata zona mas. A check full rond di e lugar pero no a mira ningun irregularidad. Polisnan a keda warda e compania di security encarga bini pa confirma cu no tabata tin nada particular.

