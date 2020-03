Ministerio Publico lo actua strictamente durante crisis di corona

Aruba ta pasando den temponan duro actualmente.

Gobierno di Aruba a tuma tur tipo di medida pa stroba e virus di COVID-19 di plama mas tanto posible y pa limita e consecuencianan di esaki. Ta trata di medidanan pisa, manera Toque de Queda y Shelter in Place, cu ta hopi impactante riba bida di nos ciudadanonan, pero cu ta necesario pa proteccion di salud di tur hende. Cuerpo Policial di Aruba ta controla e Toque de Queda y otro medidanan intensivamente. Multanan halto ta wordo duna na esnan cu kibra e medidanan y na mes momento Polis ta haci un yamada na ciudadanonan pa cumpli cu e medidanan. Ta di sumo importancia pa sigui tur ordo y yamada di Polis. Lo no tolera violacion di e reglanan y medidanan. Ministerio Publico lo mantene ley strictamente contra personanan cu no tene nan mes na reglanan of cu dificulta trabao di Polis. Lo actua duro contra esnan cu usa e crisis di COVID-19 pa viola ley y pa haci maluso di e situacion. E lucha contra COVID-19 lo por ta exitoso solamente si nos tur bringele hunto. Ministerio Publico ta haci un yamada grandi na un y tur pa coopera cu otro na interes di Pais Aruba y su cuidadanonan. Ta hunto so nos por proteha salud di nos ciudadanonan.

Het OM zal strikt handhaven gedurende coronacrisis

Aruba maakt op dit moment een moeilijke tijd mee. De Arubaanse overheid heeft allerlei maatregelen genomen om de verspreiding van het COVID-19 virus zo veel mogelijk in te dammen en de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken. Het betreft zware maatregelen, zoals de Toqua de Queda en de Shelter in Place, die zeer ingrijpend zijn in het leven van onze burgers, maar die noodzakelijk zijn met het oog op de bescherming van de gezondheid van de burgers.

De avondklok en alle andere maatregelen worden door de politie intensief gecontroleerd. Daarbij worden stevige boetes uitgedeeld in geval van overtreding en wordt de bevolking door de politie tegelijk zoveel mogelijk aangezet en opgeroepen om de maatregelen goed na te leven. Het is uiterst belangrijk om alle bevelen en oproepen van de politie op te volgen.

Overtreding van de maatregelen kan niet worden getolereerd. Het Openbaar Ministerie zal strikt blijven handhaven tegenover personen die zich niet aan de regels houden of die het werk van de politie bemoeilijken. Tegen hen die de coronacrisis gebruiken om de wet te overtreden en de situatie te misbruiken, zal extra hard worden opgetreden.

De bestrijding van COVID-19 kan alleen samen met de bevolking tot succes leiden. Het Openbaar Ministerie roept daarom ook hier eenieder nadrukkelijk op om mee te werken aan het belang van Aruba en van alle burgers. Alleen samen kunnen wij de gezondheid van onze burgers beschermen.