Diadomingo anochi algo prome cu madruga a drenta informe di cu e alarma na Bright Bakery na Piedra Plat a bay on, mesora a dirigi patruya pa e sitio pa controla. Na yegada di e patruya no a haya e alarma ta zona, polisnan a check rond di e lugar pero no a haya nada particular.

