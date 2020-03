Posted in

Diadomingo anochi Durante ora di “Toque de Queda” polisnan atento riba caminda di Savaneta a tuma nota di un chauffeur riba caminda, mesora a bay over na pare pa por controle. E chauffeur a core for di polis baha for di caminda y dal den objectonan canto di caminda, e persecusion a sigui te den bario di Rooi Lamunchi. Aki a logra detene e chauffeur y a transporte pa warda di polis pa viola “Toque de Queda”.