Relaciona cu e Corona Virus chollernan a bay busca 2 television pa asina nan tambe haya informacion!

Diadomingo atardi a drenta informe di cu lo tin 2 choller ta cana cu 2 flatscreen banda di Martijn Trading, mesora a dirigi patruyanan na e sitio. Patruyanan a busca pero no a encontra cu nan. Un rato despues a drenta otro informe di cu nan lo ta patras di FCCA, mesora nan a bay na e sitio nan a busca rond y a bin encontra cu nan Bellstraat. Como cu no sa di unda e flatscreen aki ta y no tin ningun denuncia no por a detene nan pero como polis logicamente pensa y conociendo e 2 chollernan aki e flatscreennan aki 99.99% ta procedente di ladronicia. Polis a tuma e flatscreennan den beslag en espera di e denunciante.