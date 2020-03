28 Persona total deteni pa violacion di Toque de Queda na e di 8 anochi!

Diasabra anochi a inicia e di 8 anochi di toque de queda na Aruba, batayon di polis riba caya pa controla. Manera bira 9’or ya caba e prome detencionnan a cay. E prome tabata banda di Win Lee Supermarket na Weststraat, sigui pa 9:01pm Catiri 2 detencion, RBC den Caya G. F. (Betico) Croes, Crown na Turibana, 2 persona na Sabana Basora, 9:09pm banda di La Ronda den Socotorolaan.

Pa 9:15 pm detencion banda di Dennis Snack na Piedra Plat, na Sabana Liber tambe na Seroe Janchi, e mesun momento ey na Dufry den Caya G. F. (Betico) Croes, na Pavia como tambe na Rondweg tambe un persona a keda deteni.

Pa 9:32pm Cashustraat como tambe na Dadelstraat cada un un persona deteni, sigui pa Madiki Kavel y despues na Caya Frere Norbertius como tambe na Caya Frere Laurentius.

Sanicolas no a keda afor pa 10:35 pm polis a detene 2 persona na rotonde banda di FTA sigui pa Comanchestraat y Dahliastraat.

Despues pa rond di 12’or detencionnan na The Old Fisherman na L.G. Smith blvd, Seroe Biento y mas despues Sabana Liber!

Resumiendo a yega na un total di 28 persona cu a ser deteni y tin 2 siman pa paga e boet of aparece dilanti corte pa nan por defende nan mes pa evita e boet di 1000 Florin.

Nos di awe24.com ta aconseha na tur hende pa keda paden di nan mesun cas, no sali pafo di bo cas, corda cu den bo cura enfrente cu e caminda tambe bo ta bay sera y haya un boet. Cuida boso mes y boso salud na prome lugar!