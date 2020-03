Earth Hour; 20+ cosnan cu bo por haci na cas den e temporada di tene distancia social y shelter in place

ORANJESTAD – Den e temporada di crisis di salubridad a consecuencia di e pandemia coronavirus (COVID-19), EarthHour lo celebra y recorda na un manera diferente e aña aki. Directie Natuur en Milieu ta recomenda tur hende pa participa na Earth Hour virtualmente y creativamente na cas pa asina garantisa seguridad di salubridad publico.

Djies paso mester keda cas y paden no kiermen cu no por tinun Earth Hour memorabel e aña aki! Aki ta sigui un lista di 20+ cosnan cu bo por haci na cas of online pa Earth Hour 2020 diasabra 28 maart normalmente 8:30 di anochi. Pero por hacialgun di nan durante e dianan di Shelter in place cual ta encera cu mester keda na cas.1. E manera mas facil pa participa ta pa paga tur luznan cu no ta necesario pa 1 ora.2. Por haci un cena cu luz di bela cu famia- busca un receta cuta saludabel pa bo y pa planeta. Por haci’e un reto, door ditapa e wowonan y laga otro pensa kico a uza den e receta. Busca e recetanan online adelanta.3. Join virtualmente y sintonisa un di e live streams pa Earth Hour rond mundo. Search topic: earth hour streams of www.earthhour.org/take-part.4. Tene un anochi hungando wega di mesa (boardgames) of lesa un buki den claridad di bela (monopoly/mens erger je niet/domino/cuartet, puzzles y mas).5. Wak un pelicula cu un tema particular y tuma parti di djebistiendo na e tema. Algun recomendacion ta Disney movies, Harry Potter marathon, Our Planet riba Netflix of gratis online. Tambe tin seleccion gratis di Environmental Film Festival https://dceff.org/2020online/.6. Firma un of mas peticion online asina bo tambe ta aporta na proteccion di naturalesa, busca online manera: Voice for thePlanet.7. Haci un show di moda na bo cas, comberti e sala den un pasarela. Laga e miembronan di famia saca nan creatividad y talento scondi. Esaki por ta un anochi memorabel.8. Campa den bo cura of den sala. Comparti storianan of momentonan bunita cu otro.9. Scucha hunto e sesionnan di Greta Thunberg, tambe di Sir David Attenborough unda e ta splica humanidad su reto di mas grandi. 10. Reta otro pa un wega di Heads Up! Bo por traha bo mesundeck di carta di palabranan di naturalesa. Laga esun cu tincu figura kico e palabra ta, tene e carta ariba mientras e otronan ta actua e palabra. 11. Test bo habilidad den fotografia. Saca potret di e miembronan di famia den claridad di bela. Den dia por saca potret di e parhanan cu ta bin bishita den cura. Compartiesakinan riba rednan social.12. Reta bo mes pa sa e 17 metanan di desaroyo sostenibel y con bo por aplica algun pa asina bo tambe contribui. Checkonline www.sdgaruba.com13. Traha bo mesun mini golf den cura. Usando obhetonan cubo tin na cas. Esun cu perde ta haci un tarea di cas manera laba e tayonan.14. Purba pinta un pintura den claridad di bela. Saca e artista den bo. 15. Skirbi bo mes un carta con bo por haci e cambionan na cas pa bo ta mas eco-friendly. Firma esaki asina bo tacompromete bo mes na nan. Ta bo mesun eco-warriorheroe. Esakinan por inclui uza menos awa, uza producto cuno ta afecta nos medio ambiente.16. Weganan di 60 seconde uzando materialnan re-usabel. Akiun idea; Pasa 20 jellybeans of boonchi seco di un tayo pa e otro uzando chopsticks. 17. Bailamento ta kita stress. Haci un “silent-disco”, uzandoheadphones na unda cada un tin nan mesun cantica. Usa EarthHour tiktok chanel tin dance challenge pa esnan cu tauza e app Tik Tok. Tambe Earth Hour channel on Spotify tin playlistnan inspira pa naturalesa.18. Un bataya di Karaoke entre e miembronan di famia. Canta bo cantica preferi.19. Sigui les di yoga virtual- por purba haci e movecionnan cuantes bo a pensa imposibel. Medita y conecta cu naturalesauzando sonido relahante di naturalesa.20. Entretene e chikitonan na cas. Haci un poppenkast show pa nan conta storianan inspirativo y creativo pa conecta cue yiunan.21. Haci un scavenger hunt/speurtocht den cas pa e muchananuzando un mapa secreto pa haya e obhetonan y contesta e preguntanan.22. E cartoon Pocoyo tur aña ta paga luz pa Earth Hour. Siñacu e chikitonan con pa cuida e planeta cu e aventuranan di Pocoyo, hunga e Earth Hour game y completa e activitybook. Hay’e riba www.pocoyo.com/en/earth-hour.

Por comparti cu nos bo experiencia y Share cu nos riba nos facebook page facebook/dnmaruba uzando e handle @EarthHour Nos ta desea tur hende exito y forsa den e temporada dificil aki pa humanidad, teniendo na cuenta nos medio ambiente y naturalesa e Earth Hour 2020 aki.