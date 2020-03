Despues di basta rato ta busca sospechosonan na Hooiberg, polis a logra gara un di nan!

Posted in

Diabierna madruga despues di cu a drenta informe di cu tin 2 sospechoso ta anda purba habri portanan di cas y auto den area di Hooiberg a manda varios patruya na e area pero e sospechosonan lo a drenta mondi y a sconde. Varios patruya a busca rond y te hasta a lanta e helicopter pero e sospechosonan aki a sconde bon scondi cu no a logra haya nan. Despues di cu polisnan a stop cu e buskeda un ora despues nan a haya informe di cu e sospechosonan a sali for di e mondi. Polisnan atrobe cu tactica a logra drenta e barrio y a atrapa un di nan. Ta trata aki di un ser femenino y e otro si no a ser captura pero e sospechoso femenino aki a basha abao ken e otro sospechoso ta.