MINISTERNAN, PARLAMENTARIONAN Y EMPLEADONAN PUBLICO TAMBE MESTER HACI SACRIFICIO

“E crisis cu Aruba ta enfrentando ta un crisis sin precedencia y e unico forma pa nos sali di e crisis aki ta pa nos tur haci sacrificio”, esaki ta e mesahe cu Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna Parlamento durante tratamento di presupuesto diamars ultimo.

Prome Minister a informa Parlamento cu e necesidad financiero pa por bringa e efectonan di e crisis aki ta enormemente di grandi y pa cu esaki Gobierno di Aruba mester bay presta Awg. 1300 million.

Sinembargo, Prome Minsiter a indica, e placa aki no ta suficiente y ta bay rekeri sacrificio di e sector publico. Ya ta bisto cu sector priva ta sacrificando. Miles di mama y tata di famia ta perdiendo trabou. Varios compania no lo wanta e sla aki nan y keda opera. Kiermeen sector priva ta haciendo di su parti y aworaki Gobierno ta bay traha riba e parti di sector publico.

Minister di Finanasa a duna un splicacion amplio di e manera con Gobierno ta atendiendo cu e crisis aki. Esaki ta bay den 3 fase. E prome fase ta cu hunto cu profesionalnan, institucionnan manera Banco Central, Central Bureau Statistiek y Directie Economische Zaken, asisti pa IMF y S&P, a yega na calculacion di e impacto aki. Basa riba e esfuerso conhunto y inmediato aki, a yega na e suma di Awg 1300 miyon.

“Nos ta gradici Dios cu nos tin profesionalnan y nos sistemanan ‘in place’ pa por a calcula esaki mesora, algo cu otro paisnan den region ainda no sa con pa cuminsa calcula”, Prome Minister a duna di conoce.

Fase 2 ta pa busca e fondonan pa asina stabilisa e fondonan di AZV y SVB y tambe percura cu Gobierno tin fondo pa por sigui funciona. Esaki a haña aprobacion diamars 24 di maart di Parlamento. Gobierno di Aruba awor por cuminsa busca e fondonan aki. Unavez cu tin e fondonan aki y cuminsa yuda esnan afecta, Gobierno lo bay pa fase 3.

Fase 3 kiermeen baha gastonan di Gobierno. Corta drasticamente den gastonan di Gobierno y ahusta e patronchi di gasto na e realidad nobo pasobra e realidad ta cu e virus aki lo cambia tur cos pa nos. Nada lo keda mescos. Den e caso aki Gobierno mester ahusta den e presupuesto tambe di acuerdo cu e situacionan nobo.

Den esaki, Prome Minister a enfatisa cu si kier bay sigui funciona como Gobierno, Minister, Parlamentario y empleadonan publico mester bay entrega parti di nan salarionan y beneficionan. Pasobra Gobierno no ta bay tin placa pa por paga tur e gastonan. Esnan cu ta interesa pa sigui traha den servicio di Gobierno lo tin cu entrega pa por keda cu e trabou. Ta bay tin otronan cu talves no lo kier entrega y lo bandona servicionan di Gobierno talves pa busca otro oportunidad.

Pero e realidad cu e crisis aki ta laga nos cu n’e ta cu nos tur mester bay sacrifica. Prome Minister a indica cu ainda no sa e cantidad di loke mester sacrifica pasobra esey ainda mester wordo calcula. Pero aworaki e urgencia ta pa yega na e fondonan pa stabilisa fondo di AZV y SVB pa asina Gobierno por funciona y yuda esnan cu mas mester aworaki door di e crisis.

Prome Minister riba e sugerencia di Parlamentario Allan Howell pa Parlamentario y Ministernan entrega Awg 1000 pa luna pa 3 luna, a duna di conoce cu aunke esaki ta un gesto noble, e no ta loke nos tin mester aworaki pasobra ta premira cu Minister y Parlamentarionan lo mester bay corta y entrega hopi mas cu Awg 1000 y hopi mas cu 3 luna. Pa esaki Gobierno mester di tempo y espacio pa haci e calculacionnan drechi y real pa no core haci cosnan adhoc cu no lo yuda mucho.

“Lamentablemente e crisis aki ta forsa cu nos tur mester bay entrega. Gremionan ta reclama cu Gobierno no a haci e ahustenan y no a entrega. Pero nos no ta asina leu ainda. Tin demasiado aspecto di e crisis aki cu mester atende pareu cu nos no a logra yega aki nan ainda. Gobierno mester bay papia cu e sindicatonan prome y lo haci esey den e proximo dianan. Pero lamentablemente e crisis aki ta bay pone cu nos tur mester haci sacrificio pa nos sali fuerte bek como pais”, Prome Minister a enfatisa.