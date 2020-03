Prome Minister Evelyn Wever-Croes: PRESUPUESTO A PASA CU MAYORIA ABSOLUTO

Parlamento di Aruba, Diamars a aproba e presupuesto di crisis pa aña 2020 pa asina gobierno por subi mercado international y busca fondo pa asina yuda esnan cu ta mas afecta pe e crisis di Coronavirus.

Den Parlamento como tambe den rueda di prensa di Gobierno di Aruba diamars, Minister di Finansa a splica e pasonan cu Gobierno ta tumando pa por atende cu e tema aki. Prome cos cu a haci desde 13 di maart cu Aruba a conoce su prome dos casonan ta pa haci e scenarionan visibel pa cu cuanto e impacto financiero ta bay ta pa pais Aruba. E scenarionan of calculacionnan aki a ser haci conhuntamente cu Banco Central, informacionnan di S&P y di IMF.

E di dos paso ta busca fondo necesario urgente pa stabilisa e sistema pa asina como pais nos no kibra y nos por sigiu draai AZV, SVB y Gobierno. Pues na e fase ey nos ta aworaki y a acudi na Parlamento pa haya aprobacion.

Diamars den oranan tempran di anochi, Parlamento a aproba e presupuesto u Gobierno mester cana e caminda normal di pidi e aprobacion na Conseho di Minister di Reino y despues bay busca riba e mercado internacional.

Unabez cu esey ta haci, nos ta bay pa stap 3 cual ta baha e gastonan di gobernacion y adapta esakinan na e realidad nobo cu pais Aruba ta bay haña su mes aden, pasobra e efectonan di e virus no ta cos di awor pero algo cu lo dura hopi aña pa nos por sali di dje.

Presupuesto 2020 ta inclui un pakete cu Gobierno a introduci pa trece alivio temporario riba tres tereno. Un tereno ta e desempleadonan pues personanan cu ta perde trabou a consecuencia di e crisis economico. Den e grupo aki Awg. 214 miyon ta bay wordo inverti. E di dos ta e negoshinan chikito y mediano cu tin menos di 50 trahado. Den e grupo aki ta bay inverti Awg. 40 miyon. Y e di tres area ta pa nos cubri deficit adicional di e sistema di siguridad social di AZV y SVB cu Awg 429 miyon cu nos ta calcula cu nan ta bay haña menos. Hunto e suma ta yega na Awg. 683 miyon.

Pero, Prome Minister Evelyn Wever-Croes ta indica cu no ta esey so ta e necesidad financiero di Gobierno pasobra den e presupuesto ta inclui e reforma fiscal cu ta trece Awg. 103 myon aden cu no por sigui, e ta wordo para y Gobierno mester busca e placa ey di otro caminda. Tambe nos economia ta bay contrae, ta bay bira mas chikito e aña aki debi na e Coronavirus y p’esey mester bay presta placa pa cubri loke e economia no lo bay genera.

Tambe door di e companianan y pagadonan di impuesto talvez no por bay cumpli cu nan pagonan di impuesto, Gobierno ta tene cuenta tambe cu un Awg. 250 miyon menos. Pues tur esaki ta pone cu si bo conta nan hunto, Aruba tin un necesidad financiero pa bay presta di Awg. 1.3 biyon.

“E presupuesto a wordo aproba unanimamente. Mi tin cu gradici nos partnernan den coalicion cu a sostene esaki. Parlamentario independiente Sra. Daphne Lejuez tambe a sostene e presupuesto, fraccion di AVP a abstene di vota p’e presupuesto. Mi ta kere cu esakinan ta gestonan cu ta mustra e union cu nos mester tin pa combati e efectonan critico cu e virus aki ta bay ocasiona.

Lamentablemente nos no ta logra e surplus cu tanto nos a desea, lamentablemente destino a dicidi diferente y aworaki mester bay presta Awg. 1300 miyon pa nos por cubri e efectonan di e crisis di Coronavirus.

Pa pone den perspectiva, ya un par di aña pasa, Gobierno anterior a presta mas cu esaki pa construi careteranan etc, pero nos a logra bin bek y casi pa yega un aña completo cu un surplus. Mi tin confiansa cu di esaki tambe nos lo bounce bek pasobra nos ta un pueblo fuerte y resiliente. E bon ta cu e aprobacion di Parlamento nos por cuminsa busca fondo pa yuda tur esnan cu ta afecta pa e crisis aki”, Prome Minister a duna di conoce.