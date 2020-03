Posted in

Diamars mainta a drenta informe di cu tin un auto cu lo a ser laga atras banda di un cas na Sabana Liber, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin topa cu un auto para banda di un cas pero no tabata stroba ni entrada ni salida y e auto lo ta full na lock. Como cu no tin nada particular cu e auto polis a sigui cu su patruya.