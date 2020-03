Esaki ta locual nos (prensa) kiermeen, tabata tin un caso di kapmento na San Nicolas, despues di 6 ora ainda ningun foto a ser manda di parti polis

Minister president a censura prensa kitando nos derecho cual ta hancra den nos constitucion, Minister President a priminti cu polis lo saca foto, video y lo manda esakinan pa prensa. Dialuna anochi tabata tin un caso di kapmento na Sanicolas y awor aki 6 ora despues ainda ningun foto ni ningun relato. Nos como medio via internet no ta publica historia ni pre historia ta noticia al instante nos ta. Si prensa su derechonan a ser respeta lo e foto cu full e relato lo ta publica di ayeranochi mes pero pa motibo di e censura awe nos no tin nada nada nada pa publica over di esey. Esaki ta CENSURA! Duna prensa su derecho manera ta ancra den e constitucion.

Share this: Twitter

Facebook