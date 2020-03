Posted in

Diadomingo anochi durante ora di “Toque de queda” varios unidad di polis a asiti den e bario di Sabana Basora. Akinan tabata tini varios cuidadano den nan cura di cas y polis a bay over na detene tur cu no tabata den cas. Den video por mira con yiu ta keda cas su so despues cu su mama ta wordo saca di cura y deteni.