Polis a bay pa un persona malbenta den un auto na Wilhelminastraat.

Diabierna atardi a drenta informe di cu tin un persona drumi den un auto cu porta habri dilanti di Garufa na Wilhelminastraat, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin encontra cu un persona drumi dobla riba e sienta di patras di e auto. Polis a puntr’e kiko a pas’e ela declara cu e no ta sinti su mes bon, polis a puntr’e si e ta desea atencion di ambulans e persona no mucho cooperativo a nenga ayudo di ambulans polis a purba aconseje pa yama familiar bin busk’e pero a bisa di no tin ningun familiar. Polis a bis’e pa e bandona e sitio pero e persona nenga pero mirando e riesgo di e virus polis no kier a yega cerca y a djies sigui cu su patruya.