Directie Natuur en Milieu ta haci yamada pa refleha ariba dia Internacional di Mondi

ORANJESTAD – Nacionnan Uni su Asamblea General a declara na aña 2012 cu dia 21 maart ta dia Internacional di Mondinan y di tur Mata cu no ta den mondi. Tur aña e estadonan cu ta miembro ta observa e fecha aki como “International Day of Forrests”.

Directie Natuur en Milieu (DNM), departamento gubernamental encarga cu e maneho di Naturalesa y Medio Ambiente kier contribui na conscientisacion di e importancia pa Aruba y pa mundo di nos mondinan y tur mata. Na Papiamento ta yama areanan grandi cu mata mondi, y na Ingles forrest y na Spaño bosques. E areanan aki cu hopi mata ta sostene nos existencia, duna aire limpi, e oxigeno cu nos ta hala rosea di dje. E aña aki e tema di e dia observa ta “Forrests and Biodiversity”. E mondinan ta e cuna pa salvaguardia e biodiversidad di nos flora y fauna y tambe ta combati cambio di clima. Mondinan tambe tin un rol crucial pa yuda alivia pobresa y alcansa e metanan di desaroyo sostenibel (SDG’s). Pa hopi hende mondinan y mata ta provee cuminda y trabou. Ta keda na nos pa mantene y proteha esakinan. DNM ta encurasha pueblo di Aruba pa den e dianan aki cu bo ta na cas hunto cu bo famia pa pasa tempo den cura y planta. Tambe ta importante pa refleha ariba e dia aki y puntra nos mes “Capmento di mata ta necesario?”. Tambe puntra: “Cua por ta e consecuencia di esaki pa nos ecosistema y e biodiversidad?”

Ora ta trata di mondinan local por pensa riba nos matanan di mangel. Por bisa cu e areanan cu hopi mangel ta cumpli cu e definicion di un “forrest”, cu ta un area cu un densidad grandi di mata. Pesey na Aruba nos ta considera nos areanan di mangel como areanan unico y importante cu nos mester proteha y conserva. Mangelnan tin varios funcion, entre otro: yuda cu e reduccion di CO2, proteccion y escondite pa fauna, atrapa sedimentonan cual lo yuda pa proteha nos coralnan, mantene y crea suelo, y lugar pa reproduci di varios especie marino y terestre. Pa nos fauna marino e mangelnan ta di sumo importancia mirando cu varios bestia ta pone webo den e areanan aki of nan yiunan ta uza e mangelnan como lugar pa nan sconde y crece. Despues cu e yiunan bira mas grandi nan ta bandona e mangelnan pa bay biba na e rifnan mas pafo di nos costa. E biodiversidad cu bo ta haya den e areanan di mangel ta un di esnan di mas halto na Aruba. Matanan di mangel ta protegi pa ley y ta p’esey mes conscientisacion ta importante. Nos ta haci un apelacion special na tur usuarionan di nos lama y na esnan cu a bay constui na nos rifnan unda tin hopi matanan di mangel, ban ta consciente di nos actonan, no destrui, no cap mas mata di mangel.

Adhunto por mira un bunita imagen di nos matanan di mangel na Aruba, como tambe e logo di United Nations e aña aki.

