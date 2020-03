Prome Minister ta haci apelacion pa haci caso na e yamada di precuacionnan NO SALI Y EVITA CU E VIRUS PLAMA

Posted in

Prome Minister Evelyn Wever-Croes ta haci un apelacion na comunidad di Aruba pa haci caso di yamada di Gobierno pa loke ta trata precuacionnan cu mester tuma pa cu Corona Virus. “E virus aki y su efecto ta devastador pero e ta den nos man pa pone di nos parti pa evita cu e ta plama”.

Durante ultimo dianan aki a nota liñanan grandi di personanan incluyendo mama cu yiu y hende grandi na supermercado. E ta hopi importante pa enfatisa cu nos grandinan y esnan cu ta delicado di salud ta un grupo di riesgo pa cu e virus aki. Pa ser mas exacto e virus aki por tin un final fatal pa esnan di edad mas halto y cu ta sufri di cualkier enfermedad. Ta hopi importante pa nos uza nos tino y cuida nos grandinan. Ban yuda nan haciendo compras pa nan evitando asina cu nan lo mester sali di nan cas.

Ta di suma importancia tambe pa nos cuida esnan delicado di salud especialmente esnan cu ta luchando cu cancer, pashent di dialise, of cu ta sufri di precion halto ya cu e virus aki cu ta un simple griep pa nos pa nan por ta devastador.

E situacion aki ta uno hopi serio y ta importante pa cada ciudadano duna e atencion necesario na esnan mas vulnerabel pa asina nan no expone nan mes sin cu ta necesario.

Premier Wever-Croes ta pidi comunidad di Aruba pa porfavor no sali si no tin mester. Entrante diasabra dia 21 di Maart lo tin un toque de queda cuminsando di 9 pm te cu 6 am y tambe ta restringi entrada di tur bishitante y residente di pais Aruba. E medidanan aki lo ta valido te cu 31 di Maart. Dependiendo di e situacion lo evalua si mester prolonga esaki.