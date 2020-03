Boogaard Assurantiën N.V., ta uni nos mes na e responsabilidad civico y indispensabel pa mantene “Social Distancing” y ta bini cu horarionan adapta!

Nos, di Boogaard Assurantiën N.V., ta uni nos mes na e responsabilidad civico y indispensabel pa mantene “Social Distancing” pa asina evita un posibel expansion di e virus COVID-19 (Coronavirus) na Aruba. En conexion cu esaki entrante dialuna 23 di maart nos lo acepta un cantidad limita di publico na nos oficinanan na Oranjestad y San Nicolaas.

Por fabor tambe tuma nota cu nos oficinanan lo ta habri pa publico solamente entre 8or di mainta te cu 12or di merdia te cu un proximo aviso.

Nos ta conseha tur nos clientenan pa limita nan bishita na nos oficinanan.

Pa cualkier pregunta y/of asistencia necesario, hasi uso di e medionan di comunicacion aki bou menciona :

· Whatsapp: 592-0401 entre 08:00 am y 5:00 pm

· Telefon: 528-8888 entre 08:00 am y 5:00 pm

· E-mail: info@boogaard.aw

Ta importante pa nos por garantisa continuidad di nos servicio y seguridad na un manera prudente na bienestar di nos clientenan y empleadonan.

Nos ta recorda tur nos clientenan pa hasi uso di ONLINE transfer riba e siguiente cuentanan bancario di Boogaard Assurantiën N.V. mencionando e number di polisa.

· Aruba Bank 4003570

· Banco di Caribe 801660-03

· CMB 92255208

· RBC 3064131

Unabes cu e pago wordo haci, por manda nos e comprobante di pago via nos Whatsapp line of e-mail, y nos lo percura pa manda e documento concerni via e-mail (of Whatsapp).

Nos ta gradici nos clientenan di antemano pa nan cooperacion pa asina yuda preveni un posibel expansión di e virus COVID-19 (Corona Virus).

Tur nos clientenan por ta sigur cu e team di Boogaard Assurantiën, lo continua di duna un bon servicio via e medionan di comunicacion menciona, den e tempo di reto cu nos ta enfrentando na Aruba.

Nos lo sigui e ultimo desaroyonan di cerca, y lo informa nos clientenan lo mas liher posibel riba cualkier cambio cu nos ta obliga di tuma pa seguridad y bienestar di nos clientenan y empleadonan.

Boogaard Assurantiën N.V. ta desea e pueblo di Aruba hopi forsa durante e momentonan difícil aki y cu cooperacion di un y tur, nos lo sa di prevalece.