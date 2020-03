MINISTER MADURO CU UN YAMADA NA COMUNIDAD PA HACI COMPRAS NORMAL TIN SUFICIENTE PRODUCTO PA ABASTECE E MERCADO LOCAL

Posted in

Oranjestad – Durante un Conferencia di Prensa Minister Maduro a haci un apelacion na e consumidornan pa haci compras den cantidad normal. E peticion aki a bin di e grupo di mayorista na Aruba cu a sigura e mandatario di economia cu nan tin suficiente producto den stock pa por abastece e demanda di e mercado local. Si ta asina, cu si cuminsa cumpra na cantidad grandi, esaki ta pone cu ta crea un escases innecesario. E apelacion na nos comunidad ta pa limita nan compra y corda tambe riba esnan mas vulnerabel den nos comunidad. No tin mester di cumpra un gran cantidad di producto si ta uno of dos so tin mester.

Minister Maduro ta recorda cu ta sumamente necesario pa nos evita aglomeracion di publico mas tanto cu ta posibel. Pesey ta importante pa evita tambe e reinan largo na supermercado. E situacion di COVID-19 ta uno hopi serio y ta nos comportacion como ciudadano di e Pais aki ta locual ta bay defini con Pais Aruba ta bay logra surpasa e crisis.

E mandatario a haci un yamada na nos pueblo pa ban ta solidario, awor mas cu nunca y ban yuda otro, especialmente esnan mas vulnerabel pa hunto nos por surpasa e crisis.