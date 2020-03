Verdachte boot bij Rogers beach aangehouden

Het Dash vliegtuig van de Kustwacht spotte afgelopen zondagavond een verdacht contact op

zee nabij Aruba. Het RCC meldde dit direct aan het steunpunt Aruba zodat zij een eenheid naar

het contact konden sturen. Het RCC verzocht ook ondersteuning van de K-9 douaneteam. Het

verdachte vaartuig, dat eerder die avond door de Dash werd gespot richting Venezuela, voer

zonder lichten naar Rogers beach. Een Metal Shark team onderschepte de boot bij Rogers

beach en bracht deze naar het kustwachtsteuntpunt te Savaneta voor verder onderzoek.

De kapitein had geen geldige uitklaringspapieren bij zich en de naam en het registratienummer

van het vaartuig waren ook niet correct. De kapitein is voor het onverlicht varen en voor het niet

bij zich hebben van geldige uitklaringspapieren uit Venezuela beboet. Het vaartuig is op verzoek van het OM in beslag genomen voor verder onderzoek.

