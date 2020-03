Trahador na airport a test positivo na e Covid-19, medidanan ta ser tuma!

Ata aki un carta cu Aruba Airport Authority a caba di emiti un rato pasa.

Nos a drenta e siguiente fase di nos scenario COVID19 (Scenario 2: caso confirma COVID-19 a drenta e comunidad di airport) ya cu nos a recibi informacion di un empleador den nos comunidad di airport cu un empleado di un di nos usuarionan di airport a test positivo pa COVID- 19)

Nos ta trahando pa identifica tur persona cu tabata tin contacto directo cu e Empleado y cu tambe den contacto cu e Empleador cual ta tumando medidanan preventivo.

• Tur e empleadonan cu ta den riesgo di AAA mester bay cas inmediatamente debi na COVID.

• E empleador di e empleado positivo ya a tuma precaucionnan y a tuma medida di cuarentena.

• E lugar di trabao concerni a ser sera.

• Ta ocupa cu e empleador pa identifica e otro personanan cu tabata den contacto cu e Empleado concerni.

• E area di trabajo en cuestion y e areanan di vecinidad ta ser limpia awetardi pa 14:30 pa un equipo di limpieza

Boso por ta sigur di cu nos lo continua desplegando nos plan di accion den reaccion inmediato na cualkier desarrollo relaciona cu e crisis actual.

Boso continuo apoyo y comprencion ta ser altamente aprecia.

Bon tardi airport partners,

We have entered the next phase of our COVID19 scenario’s (Scenario 2: COVID-19 confirmed case within Airport Community) as we have received information from an Employer in our airport community that an employee of one of our Airport users has tested positive for COVID-19.

We are working on identifying all persons that had direct contact with the Employee and are in contact with the Employer as well who is taking preventive measures.

• All risk group employees of AAA should as per immediate be sent home on COVID leave

• Employer of the positive employee has taken precaution and has taken already self-quarantined measures

• Workplace in question has been closed

• Busy with Employer to identify others who have been in contact with the Employee in question

• Work area in question and areas in the c=vicinity will be cleaned this afternoon at 14:30 hrs by a cleaning crew

Please be rest assured that we will continue to deploy our action plan in immediate reaction to any developments in relation to the current ongoing crisis. Your continued support and understanding herein is highly appreciated.

Kind regards,

Barbara Brown

Chief Commercial Officer