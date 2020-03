E turista prome turista cu a drenta Aruba for di Merca cu e Corona Virus y cu tabata hospitaliza a bay cu air ambulans bek pa su pais!

Despues di algun dia di preparacion y anticipacion, un rato pasa e prome pashent pa trece Coronavirus na Aruba a sali den Air Ambulance pa Merca. Un ekipo di nursenan profesional y cu conocemento con pa atende cu pashentnan asina, a bin busk’e y tum’e over for di Dr. Horacio E. Oduber Hospital y e paramediconan cu a transport’e den Ambulance di IMSan. Hasta e pilotonan abordo di e avion special tabatin nan paknan special bisti, pa proteha nan mes di e virus.

For di ayeranochi caba tabatin preparacionnan andando tanto na Hospital, den Toren di Control na Aeropuerto, na W-Aviation y sin lubida na IMSan cu ta transporta e pashent for di Hospital pa Aeropuerto. Aunke nan ta realisa e tipo di transportenan asina casi diariamente, esun aki tabata special pasobra e pashent ta contagia cu un virus cu por contagia nan mes tambe masha facil. Pa esey a nota cu tur presente tabata bisti cu uniform adecua pa realisa tipo di transportenan special asina.

Ronald Meloni, naci na Merca, a yega Aruba pa eherce trabou di consultant na WEB Aruba NV. El a bin representa e compania di un printer special cu WEB a caba di cumpra, pa procesa nan recibonan na un forma mas eficiente, profesional y lihe. E compania a bin instala e printer algun dia pasa caba y awo a manda Ronald pa ofrece curso na e departamento di IT di WEB riba con pa traha cu e mashin, con pa drech’e si e faya, etc. E tabata traha bon-bon, te ora cu el a cuminsa sinti su curpa malo. Ora a test’e, a resulta cu e tabata positivo pa Coronavirus, cu el a trece cune for di Merca.

E hotel unda e tabata hospedando a prefera pa e no keda eyden mas y como cu e no tin famia no cas na Aruba, a intern’e den Hospital pa por haya tratamento. For di den fin di siman tabatin tur cos pa e bay caba, pero a presenta retonan den asunto di permiso pa e biaha riba un buelo di Air Ambulance, pa cual e plan a cambia. Awe marduga si tabata asina leu cu e por a bandona Aruba pa por sigui haya tratamento y cuido na su pais natal.

E Air Ambulance ta pertenece na e compania Jet Rescue. Ta un avion modelo Bombardier Learjet 36 di e serie 36-009. Den dje por bula te cu 9 persona. El a bula for di Aruba pasa Mexico y sigui pa California, un vuelo hopi largo.

Cu e realidad aki awor riba mesa, Aruba ta keda cu 3 caso mas di Coronavirus, di cual ningun di nan ta hospitalisa sino mas bien ta isola na nan cas. Ta un pareha Dokter y Fisioterapista local cu a bin cu e virus for di New York y un turista cu tambe a trece e mesun virus aki for di Merca.

















