Er kan geen Corona/ COVID-19 ontstaan op onze eilanden

In de maanden dat Corona/ COVID-19 aan het cirkelen is rond onze aardbol is er wetenschappelijk een zeer interessant gegeven vrijgekomen. De ware explosies van dit virus zijn in die landen en die plaatsen waar 5G volop werkende is en of mee geëxperimenteerd wordt.

Wat ook blijkt is dat bijvoorbeeld op onze eilanden alleen gevallen geconstateerd worden waar die personen op geïnfecteerde plaatsen zijn geweest. Bij deze mensen is het virus al geactiveerd door de 5G straling en dus niet lokaal. Het wil niet zeggen dat er op de eilanden geen geïnfecteerde gevallen rondlopen. Maar bij die lokale geïnfecteerde zal het virus niet geactiveerd worden zolang ze maar niet in aanraking komen met deze 5G.

De enige vraag is in welke frequenties zijn de drie bollen op Westpunt aan het uitzenden en experimenteren? Maar zolang deze uit de 5G frequentie blijven kan er geen Coronavirus/ COVID-19 lokaal geactiveerd worden en hebben we alleen te maken met gevallen die in het buitenland geactiveerd zijn!

Steeds meer lezen we rapporten zelfs via universiteiten dat het virus geactiveerd moet worden en dat het vrijwel zeker is dat 5G de sleutel is in deze pandemie.

Blijf weg bij 5G en zo ook microwaves (zelfde frequentie) en dan zal de schade op onze eilanden minimaal zijn. Laat Corona/ COVID-19 niet jouw leven bepalen.

De frequentie waarbij de zuurstofopname in bloed wordt gestagneerd ligt rond de 60 Ghz. (zie rode lijn in grafiek) Mensen met ademhalingsproblemen (Pneumonia) nemen sterk toe. Het verband kan daarmee gelegd worden. Daarnaast is het de vraag of bepaalde virussen geactiveerd worden bij de huidige wifi frequentie welke 2,4 Ghz is, net al s microwafe ovens. In Italië lees ik dat er zenders zijn met 26 Ghz en in China vele met 60 Ghz. Biologische cellen, virussen en bacteriën reageren allemaal heftig op elektro magnetische velden. Deze kunnen verstoord raken waardoor het normale functioneren van een wezen verstoord raakt en dus makkelijker ziek kan worden. Al deze effecten bij elkaar kunnen dan deze grote getale in het hospitaal doen laten raken.

