Avion sin plan di vuelo a baha na airport di Aruba, polis a subi pista y a detene e pilotonan

Den oranan di mey anochi a drenta varios informe di un avion bulando hopi abao, e avion a pasa varios biaha riba pista djey lanta bek. Despues di varios biaha ta pasa abao riba pista a baha sin problema. Autoridad y seguridad di airport a bati alarma mesora na Polis. A pidi polis pa presenta cu urgencia na aeropuerto pasobra un avion a baha sin cu e tin un plan di vuelo pa Aruba. Na yegada di Polis nan a bay cu security di airport na e avion. A keda riba un distancia pa asina por a sigui di cerca e movecion di esnan den e avion. Finalmente a logra yega den contacto cu ambos persona den e avion. Tabata un Piloto y Co Piloto cu tabata den e avion Jet cu matricula N834MM. Seis unidad di Polis a presenta. A avisa mesora tambe e hefenan di Polis. Asina a cuminsa cu un investigacion. A mira cu tanto e piloto como e co piloto tabata tin nan uniform di piloto bisti. A listranan y pone ambos na boei riba vloer cerca di e parti dilanti di e avion. Djey Polis a drenta e avion pa asina mira si tin mas hende abordo. E avion ta parce cu a sali di Toluca pa Chetumal banda di 4or y 17 Dialuna atardi. Ta dos ciudad di Mexico. Awe den oranan di marduga diripente el a presenta na Aruba. E avion ta un Hawker di 1983 y basta luhoso paden. E motibo cu el a yega Aruba no ta conoci. Durante dia lo tende mas di e presencia di e avion cu a yega manera un pirata riba pista na Aruba. Dos dogcatcher a presenta y nan a hiba ambos piloto separa for di otro pa wardanan separa tambe. Durante dia lo bay listra e avion completo pa mira si e tin of por tabata tin algo ilegal abordo.