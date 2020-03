Accidente cu hende levemente herida na Wayaca

Dialuna anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Wayaca, mesora a dirigi tabto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu un Nissan March biniendo for di Plantersrust no a no brake yegando e cruzada banda si Arubus y a bay dal riba e Suzuki Siaz cu tabata bini cu preferencia for di Primavera y e impacto a bira e Suzuki 160 grado. Debi na e impacto e dama chauffeur di e Suzuki Ciaz a ricibi e impacto net patras den banda di e chauffeur y tabata keha di dolor na su braza. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa hospital.