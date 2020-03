Dama di edad sufriendo na man di un homber cu ta drenta su cas maltrat’e y menas’e.

Diadomingo mainta a drenta informe di cu tin un caso di maltrato y menasa na un cas na Pos Chikito Complex, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un homber cual diasabra cu e anciana a cuminsa pidi ayudo di polisnan pasobra e ta su so den e cas y e homber en cuestion a cana drenta paden y tabata exigi pa dun’e placa. Pero e señora no a dun’e cu a pone cu e homber no a compronde y a dal’e un mokete,

Ambulance a bini na e sitio y despues cu a atende cun’e eybou a dicidi di hib’e Poli pa un control mas profundo, mirando cu ta trata di un persona di edad. No a haya e agresor na e sitio ni den bisindario, pero funcionarionan policial tabata sa kende e ta, ya cu aparentemente den pasado tabatin asistencia p’e caba.

Diadomingo mainta un biaha mas e anciana ta na grito pasobra e homber a bolbe yega na e adres ey y ta menaza di cap e señora. Hasta por a nota presencia di funcionario di “slachtofferhulp”. Polisnan a bini y funcionarionan di departamento forensico tambe tabata na e sitio. Pero atrobe e homber no tabata na e sitio.

Un ora despues, un poco despues di un ora di e prome asistencia, e agresor a bolbe na e adres na Pos Chikito Complex y tabatin un arma blanco, cuchiuw, den su man. Aki a yega atrobe patruya, e biaha’ki si a topa cu e homber y a detene mesora. Tambe a confisca e cuchiuw cu e tabatin den su man.

E señora no ta comprend’e pakico e homber aki ta busca problema cun’e pero si tabata bisa “e kier matami”. Mientrastanto e homber sinta den auto di Recherche, sperando pa dogcatcher busk’e tabata bisa “hibami cerca mi mama”.