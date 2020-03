Posted in

Diasabra atardi a drenta informe di un accidente dilanti di Ruiz Take Away na Tanki Leendert, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e chauffeur di e Nissan March bayendo pariba no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tral di e BYD F0 cu tabata para ta warda chance pa bira na man robez. Afortunadamente ningun hende a resulta herida.