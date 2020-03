Corona Virus a drenta Aruba: GOBIERNO DI ARUBA A TUMA MEDIDANAN DI PRECUACION

Diabierna atardi Prome Minister Evelyn Wever-Croes a yama un Conferencia di Prensa Extraordinario encuanto e COVID-19 na unda cu Prome Minister a afirma cu Corona Virus a drenta Aruba pa medio di dos persona. Un meneer mericano cu tawata di vakantie na Aruba y tambe pa un trabou. Y un meneer Arubiano cu tawata di vakantie na Merca. Ambos a wordo poni den cuarentena y ta parce di ta recuperando. Manera cu den varios ocacion a menciona, no ta cuestion di si e yega, pero con prepara nos ta dia cu e yega.“Lamentablemente Corona Virus a yega Aruba. Nos tin cu bisa cu nos a haci loke tawata den nos alcanse pa e no yega pero e tawata inevitable”, Prome Minister a expresa.Actualmente Corona Virus ta presente na mas cu 110 pais na mundo. Aruba a keda mas cu 2 luna y mey sin ningun caso y esaki a cambia diabierna 13 di maart. Awor ta importante pa nos por contene esaki.“Mientras tanto, ban no drenta den panico, pero enfrenta e situacion nobo aki cu cabes friew. Segun expertonan, Sarampi ta mas contagioso cu e Corona Virus. Pero nos mester traha hunto pa conten’e”.Relaciona cu e desaroyo nobo aki pa nos pais, Gobierno di Aruba a tuma medidanan di precuacion.• Tur actividad publico entrante awor te cu 31 di maart ta keda cancela. Tur actividad di Gobierno y tur actividad priva cu a haya un permiso di Polis. Despues di e periodo aki, lo evalua y lo tuma decision.• Biaheronan for di Europa y demas paisnan di e lista di WHO lo wordo restringui entrante 15 di maart te cu 31 di maart.• Scolnan lo ta cera henter otro siman y lo evalua fin di otro siman kico ta e decision cu lo tuma.“Awor nos mester concentra pa contene y preveni cu e virus ta wordo transmiti. Esnan mas na riesgo ta nos grandinan riba 60 aña y esnan cu malesanan cronico. Cuida nan bon. Laba mas tanto posibel pa 20 seconde y uza hand sanitizer ora no por laba man. Evita di bin den contacto fisico cu otronan, saluda otro sin duna man, brasa y sunchi. Gobierno di Aruba ta haciendo di su banda. Pueblo tambe ta wordo pidi pa tuma tur paso di prevension. Esaki ta den bo man”, Prome Minister a enfatisa.Si bo ta sinti malo, NO sali for di cas. Yama 280-0101.

