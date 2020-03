F.A.D.A. ta anuncia nan prome “Video Gaming Conference”, Aruba Bank y Rui ta forma parti pa yuda concientisa nos comunidad.

Oranjestad, 14 di maart 2020 – Durante un conferencia di prensa na oficina principal di Aruba Bank, F.A.D.A. (Fundacion Anti Droga Aruba) a anuncia nan prome conferencia tocante “video gaming” cu lo tin e titulo di “login to the unknown”.

Den e ultimo dos aña nos por a nota un crecemento conciderabel na adiccion na video gaming y social media. E tipo di adiccon aki a wordo añadi den e ultimo version di International Classification of Diseases (ICD-11) y den e ultimo version di Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM 5.1).

Mirando e peligernan/ retonan nobo cu esaki ta trece cu ne pa nos hubentud y comunidad general y pa eleva e falta di informacion cu tin den nos comunidad riba e topiconan aki, F.A.D.A. ta organisando un conferencia di dos dia.

Durante e conferencia aki lo tin 4 invitado internacional cu ta experto reconoci profesionalmente pa nan conocemento riba e materia di addiccion na social media y video gaming.

· Cameron Adair (Canada), Game Quitters

· Dr. Jeroen Lemmens (Hulanda), University of Amsterdam/ Amsterdam School of communication Research/ Center for research on children,Adolescents and media.

· Dr. Johnny Tock (USA), Restart Life

· Dr. Nestor Torres (Colombia) Somos Fundacion Juego Patologico

E conferencia lo tuma lugar riba 5 y 6 di juni 2020 na RIU Palace Aruba den Oranjestad Ballroom, cuminsando for di 8’or di mainta pa 5’or di atardi.

Dia 5 di juni 2020, e conferencia lo ta special pa professional den diferente area di ciudo, social y salud mental, e costo lo ta Awg 100,-.

E di dos dia, 6 di juni lo ta special pa tur mayornan cu ta desea di forma parti di e conferencia aki y ricibi informacion valioso tocante e tema di “video gaming”, e costo lo ta Awg 10,-.

Pa cu e conferencia aki F.A.D.A. ta bezig actualmente cu un encuesta tocante e topico di video gaming y social media. E encuesta aki ta pa personanan for di edad di 10 aña te cu un adulto. E resultadonan di e encuestanan lo ser presenta riba e prome dia di e conferencia.

Nos ta invita nos comunidad pa completa e encuesta Social Media http://cawi.dooblo.net/client/Survey.aspx?Ticket=0ZE3DKBQ y Video Gaming http://cawi.dooblo.net/client/Survey.aspx?Ticket=0KD8I8QN

Registra online https://fada.aw/videogame