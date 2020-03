Chauffeur sin cortesia pa calumnia a duna polis informe falso y a pone polis para e dama innecesariamente!

Diahuebs atardi a drenta informe di un auto cu un chauffeur supuestamente burachi coriendo iresponsablemente of burachi bayendo pariba riba e caminda dilanti waf. Mesora a alerta e patruyanan riba bicicleta cual tabata controlando banda di parlamento. Polis a logra pare dilanti parlamento. Ora a bay atende cu e chauffeur femenino di e A-20061 un Mitsubishi Attrage blauw, el a splica polis cu berdad e tabata biniendo di e ruta menciona. Solamente cu na e rotonde el a pusha pa drenta dilanti un otro cu no kier a dune chens. E señora chauffeur ta kere cu di eynan e yamada a drenta. Polis a atende cune net un minuut y no a mira nada particular. E señora no tabata burachi y tampoco a mira algo robes. El a sigui su caminda pa San Nicolas.

