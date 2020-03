Accidente cu 2 persona levemente herida na e cruzada Rumbastraat Stadionweg

Posted in

Diahuebs mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na e rotonde banda di Cas di Cultura, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya despues di a pasa banda di e rotonde y no a haya nada a bay tira un bista na e cruzada Rumbastraat y Stadionweg y eynan a topa cu e accidente. E patruya a compronde cu e Nissan Tiida biniendo for di Rumbastraat no a duna preferencia na e Honda Pilot y e Honda a bin dal e net na banda di e chauffeur. Na yegada di e ambulans a bay atende ambos chauffeur, mirando cu e sla na e Tiida tabata net na banda di e chauffeur ambulans a bay controla e chauffeur pero despues di un revision ambulans a atende ambos na e sitio mes.