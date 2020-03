Doño di compania di dive kier laba man pa accidente di su trahador Mario Maduro

Manera ta conoci tabata tin un accidente na trabou banda di Moomba Beach of Hadicurari. Eynan un persona a sufri heridanan serio ora cu e tabata bezig cu un tanki di oxigeno pa buceo. Aki ta trata di Mario Maduro cu ta traha zwart y ta un persona homeless. E ta biba riba caya pero ta traha y yuda tur dia na e watersport di diving. E ta traha banda di beach y basta tempo ta yudando y traha eynan. Awor a resulta cu e ta traha y no ta sigura ni nada. E doño di watersport a keda di topa pa asina regla e asunto di paspoort y paga esaki. Mario Maduro ta bay sali urgente cu air ambulance mainta pa asina bay Colombia y haya tratamento. Mario Maduro ta for di tino cu hopi dolor. E ta riba morfine. Awor a cuminsa prepara pa asina manda Mario Maduro afo y ta resulta cu e doño di watersport kier laba man. E doño a bisa e famia cu e no ta banco. El a priminti mas trempan na Hospital cu e lo regla paspoort y AZV etc. Anochi el a yama e famia y bisa cu e no sa pakico mester yuda pasobra e no ta banco. Dokter a bisa caba cu Mario Maduro no ta bay cana mas. El a kibra su weso di lomba bay full abou. Un banda di pia tambe ta full kibra y cierto weso di curpa lomba bay abou ta full garna. Mario Maduro ta traha na e watersport y durante cu e tabata trahando un boter di dive a rementa. Famia ta hopi desapunta. Mario Maduro por ta homeless pero mester corda cu nan tin un mama, ruman y famia. No ta pasobra bo ta mire ta cana rond bo ta use pa traha pa bo y awor cu el a accidenta na trabou ta core laba man. Famia ta yama y e telefon awor ta paga. Tur esaki un ruman muher a conta nos durante e combersacion. Instancianan di gobierno mester atende cu e asunto manera esaki. E famia a yama Polis caba. Ta hopi cla cu bo no por pone hende traha zwart pa bo. Esaki ta contra ley. Cada persona cu traha mester ta sigura via Svb etc.