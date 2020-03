Valve di tanki di aire pa duik a explota den cara di empleado durante transporte

Posted in

Diaranzon merdia a drenta informe di cu un tanki di aire a rebenta y tin hende herida na e sitio banda di Moomba, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e empleado di watersport tabata transportando e tankinan di aire for di riba e pier pa tera y yegando su destinacion e valve a bula kita den un explossion y sonido aki tabata fuerte y a spanta tur hende mientras e empleado mes door di e presion di e explossion a bente un bon pida y a spart su bril kibra esaki. Esnan preaente cu a uega cerca a purba papia cu e victima pero su respuestanan no tabata 100% y a solicita e presencia di ambulans cu mas urgencia. Como cu aki ta trata si un incidente na trabao presencia si D.T.I. A ser pidi tambe. Na yegada di e ambulans nan a atende y a tranaporte xu urgencia pa hospital. Na yegada di e personal di D.T.I. a cuminsa cu su investigacion. Algo cu tabata hopi straño ta cu e draad di e tanki ta mustra intacto y no tabata tin ningun indicacion di cu e valve lo a rasca e draad. Nos ta extende nos deseonan di pronto recuperacion na nos amigo Mario.