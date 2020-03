Relaciona cu posibel efectonan economico di Corona Virus: GOBIERNO DI ARUBA LO BRINDA AYUDO NA EMPRESANAN MEDIANO Y CHIKITO Y EMPLEADONAN

Conhuntamente cu Minister di Salubridad, Dangui Oduber, Prome Minister Evelyn Wever-Croes den conferencia di prensa di Gobierno di Aruba, a elabora riba e tema di COVID-19. E E tema aki tin e preocupacion di Gobierno di Aruba y tintambe e atención completo y constante di Gobierno di Aruba.

Gobierno di Aruba a eleva e nivel di preparacion pa Corona Virus na un nivel di crisis y ta awo den man di Gobierno. Prome Minister a enfatisa cu esaki no ta pasobra cu tin caso di Corona Virus na Aruba sino pa asina Gobierno por prepara miho posibel como tambe pa sigura cu tin fondonan disponibeldi e fondo di crisis pa asina atende cu esaki.

Prome Minister a anuncia cu Gabinete Wever-Croes lo introduci un ‘economic and innovation stimulus package’ pa absorve e efectonan economico di Corona Virus. Gobierno di Aruba ta trahando riba 3 plan di contingencia:

SALUBRIDAD: Esaki ta na encargo di Prome Minister y Minister di Salubridad. Gobierno di Aruba a eleva e nivel di preparacion pa Corona Virus na un nivel di crisis pa asina Gobierno por prepara miho posibel como tambe pa sigura cutin fondonan disponibel di e fondo di crisis cu Gobierno a establece na 2018, pa asina atende cu esaki.

TURISMO: E plan di contigencia aki ta pa compensa den caso si nota un caida di turismo. ATA, APA y AAA, dirigi pa Minister di Salubridad, ta trahando riba diferente scenario y e plan di contigencia pa atende cu e eventualidad si nota cu e cantidad di bishitante baha. ATA tin un fondo di emergencia pa cu esaki.

ECONOMICO: E plan di contigencia aki ta cay directamentebou di Minister President, Evelyn Wever-Croes. Si cantidad di turismo baha, esaki por tambe afecta nos economia, hustamente na momento crucial na unda cu Gobierno ta purbando pa rebiba nos economia. Riba proposicion di PromeMinister, Conseho di Minister a tuma e decision diabiernaultimo pa pone mas atencion den inversionnan economico y bin cu e “Economic and Innovation Stimulus Package”.Gobierno kier ofrece ayudo na empresanan chikito y medianoy empleadonan cu haya nan mes den problema financiero door di Corona Virus. E prome fase lo ta pa acelera e solicitudnandi inversionnan cu ya a wordo entrega sin cu e burocracia ta un obstaculo.

Gobierno ta spera asina cu por mantene economia ta draai, particularmente pa sigui duna trabou na esnan cu ta perdetrabou. Tambe Gobierno lo establece un fondo economico y di innovacion pa apoya financieramente e empresanan. E cantidad cu lo inverti den e fondo aki ta depende di variosfactor. Importante ta pa Presupuesto 2020 cu pronto lo wordotrata den Parlamento, wordo aproba.

Banda di esaki, Gobierno ta solicitando fondonan di organisacionnan internacional cu ta pone fondonan disponibelpa situacionnan asina. Cu e fondo aki y e plan di emergenia cu actualmente ta wordo traha riba dje, Aruba lo ta un di e promepaisnan miho prepara den nos region den e area aki. Esaki ta posibel danki na e hecho cu pa prome biaha den hopi aña, Aruba tin un surplus den nos presuesto.

Premier Evelyn Wever-Croes: VM ECONOMISCHE EFFECTEN CORONA VIRUS REGERING ARUBA ZAL HULP BIEDEN AAN MIDDEN EN KLEIN BEDRIJF EN WERKNEMERS



De Minister President kondigde afgelopen maandag aan dathet Kabinet Wever-Croes een ‘economic and innovation stimulus package’ zal voorbereiden om de economischeeffecten van het Coronavirus op te vangen.

Premier Wever-Croes heeft aangegeven dat de regeringtegelijkertijd aan 3 contingency plannen werkt.

Het eerste plan betreft uiteraard de volksgezondheidszorg, onder leiding van de Minister President Evelyn Wever-Croesen de Minister van Volksgezondheid en Toerisme. De regeringheeft dit opgetild naar het niveau van een crisis om zich beterte kunnen voorbereiden, en om de regering meerbevoegdheden toe te kennen om deugdelijke voorbereiding afte kunnen dwingen. Kabinet Wever-Croes heeft in 2018 eencrisisparaatheidsfonds in het leven geroepen om deze extra kosten te kunnen dekken,

Het tweede plan is een contingency plan om eventuele dervingin het toerisme op te vangen. ATA, APA en AAA zijn hiermeebelast, onder leiding van de Minister van Volksgezondheid enToerisme, Dangui Oduber. Hiervoor heeft ATA eenemergency fund.

ECONOMIC AND INNOVATION STIMULUS PACKAGE

Het derde plan staat onder leiding van de Minister President, Evelyn Wever-Croes. De regering heeft aangegeven hulp tewillen bieden aan het midden en klein bedrijf, en werknemersdie door het coronavirus in de financiele problemen komen.

De eerste fase zal zijn, het versneld afhandelen van verzoekenvoor investeringen die reeds zijn ingediend, waarbij de reguliere ‘red tape’ geen belemmering mag zijn.

Met deze economische activiteiten hoopt de regering de economie draaiende te houden, om met name werkgelegenheidte blijven bieden aan burgers die een baan verliezen.

Verder zal de regering een ‘economic and innovation fund’ oprichten om de bedrijven ook financieel te kunnen steunen. Hoeveel in dat fonds zal worden geinvesteerd hangt van eenaantal factoren af. Belangrijk is dat de ontwerp Begroting2020 die thans bij de Staten in behandeling is, wordtgoedgekeurd.

Daarnaast is de regering ook al bezig met het aanvragen van fondsen van internationale organisaties die middelen hiervoorbeschikbaar hebben gesteld.

Met dit fonds en het noodplan dat thans wordt opgesteld, is Aruba een van de eerste landen in de regio die zich ook op ditgebied goed voorbereidt. Dit is thans mogelijk dankzij het feitdat Aruba inmiddels een begrotingsoverschot kent, na velejaren.