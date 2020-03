Rocco Tjon: Recursonan aloca pa Husticia mester concretisa den balor agrega pa e personal.

Posted in

Nos por a tuma nota den medionan di comunicacion di un caso cu ta trata peticion di asilo. Esaki a causa hopi inkietud den nos comunidad, mirando e circumstancianan di e caso. Ta berdad cu segun tratado tin derecho pa pidi asilo, pero mester respeta leynan vigente na Aruba tambe.

ASILO POLITICO

Nos ta condena e actitud y expresionnan cu a wordo haci door di e persona envolvi den e caso. Na mes momento nos sa cu esaki no ta e actitud cu ta caracterisa tur esunnan cu ta bin Aruba debi na e situacion na Venezuela.

Punto di salida ta keda cu tur hende tin derecho pa haci un peticion pa asilo atraves di tratado.

Pero e mesun tratado ta splica tambe cu mester atene na reglanan y cada pais por pone regla ki ora ta nenga un peticion asina den ley nacional. Ley nacional por ehempel ta stipula cu ora un hende comete un infraccion contra ley of ta menaza pa openbare orde su peticion por wordo nenga de inmediato. Cual ta e caso akinan.

Den cuadro di esaki a manda diferente pregunta pa Minister di Husticia pa duna un clarificacion riba casonan asina y tambe su maneho.

RECURSONAN PA MINISTERIO DI HUSTICIA

Den cuadro di esaki nos a tuma nota tambe cu Minister di Husticia a duna di conoce cu mester amplia e teamnan pa procesa e peticionan pa asilo. Mirando cu tratamento di presupuesto ta den porta, lo nos kier wak si ta necesario por ehempel pa re-aloca fondonan pa “drones” pa fortifica e teamnan aki y seguridad na nos frontera. Aworaki mas cu nunca ta importante pa stipula prioridadnan corecto!

Na mes momento a tuma nota tambe cu tin intencion pa percura pa tur cas na Aruba por yega na un sistema di alarma. Nos ta pensa cu prioridad lo mester ta cerca e personal cu ta traha den Husticia pa nan por eherce nan trabou na un forma mas sigur. Durante reunionnan cu Guarda Nos Costa, Brandweer, Cuerpo Policial, KIA, Immigracion y CEA a wordo treci pa dilanti cu tin necesidad pa material. Material basico pa nan por eherce nan trabou na un manera mas sigur.

E concepto di tin alarma y/of drones pa preveni criminalidad no por funciona si no tin suficiente personal y e personal cu lo mester atende e casonan aki no tin e material basico pa por eherce nan trabou

PA CONCLUI

Fortifica e seguridad na nos frontera y atende cu necesidad di e personal cu ta labora den husticia ta mas importante cu adkeri “drones”. Na bienestar di esunnan cu ta traha den “field” nos fraccion (MEP) ta desea pa yega na solucion pa e retonan aki. Asina aki nos por, manera ta wordo bisa den e maneho di Husticia stipula den presupuesto, fortifica e cadena Hudicial.