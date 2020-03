Posted in

Diaranzon mainta a drenta informe si un accidente dilanti 88 Foodmart na Macuarima, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e dama chauffeur di e auto blanco biniendo for di pabao na Rooi Bosal pa bira bay nort a wak na man robez y drechi no a mira ningun auto y a sali bay sin a mira e Auto blauw biniendo for di nort y nan a dal den otro, aunke e impacto tabata fuerte cu hopi daño material tog afortunadamente ningun hende a resulta herida.