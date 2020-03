Ladronnan a kibra drenta horta na MY FITNESS y a purba drenta na Yin Lu Supermarket na Palm Beach

Diaranzon mainta tempran a drenta informe di kiebro y ladronicia na MY FITNESS na Palm Beach, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e ladronnan a kibra drenta horta na MY FITNESS. Tin 2 posibilidad sea despues di no a logra pa drenta Yin Lu Supermarket a horta na MY FITNESS un botter di proteina y algun placa di cambio of despues di no a logra haya hopi na MY FITNESS a bay purba kibra na Yin Lu Supermarket. No a logra confirma e kiebro na Yin Lu Supermarket pasobra na e momentonan ey ainda e doño no a yega. E kiebro aki a laga bastante destruccion na e gym.