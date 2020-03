Esaki lo ta e casonan cu lo ser trata den sala di Corte di Prome Instancia diaranzon 11 y diahuebs 12 maart 2020

Esaki lo ta e casonan cu lo ser trata den sala di Corte di Prome Instancia diaranzon 11 maart 2020



14.00

S.R.W.

J.A.D.

Pro forma. W. y D. ta wordo acusa di posesion di un pistool y/of balanan riba 30 di november 2019.

D. ta wordo acusa di a maltrata un persona riba 30 di november 2019 y di a intencionalmente destrui un airco riba e mes dia ey.



14.00

R.T.W.

Pro forma. W. ta wordo acusa di violacion di un persona menor di edad den e periodo entre prome di januari 2018 te 23 di mei 2019.



14.00

V.H.A.M.

J.A.M.

A.G.

C.A.C.C.

Pro forma. E sospechosonan aki ta wordo acusa di importacion di cocaine riba 29 di november 2019.



14.00

N.D.P.

Pro forma. P. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia den un cas di laptops y/of kluisnan y/of un spaarpot riba 23 di juli 2019. E ta wordo acusa di kiebro y ladronicia den un cas di tal di pertencianan di un persona riba 7 di november 2019.



14.00

J.-M.E.L.

Pro forma. L. ta wordo acusa di exportacion di cocaine riba 5 di oktober 2019.

Esaki lo ta e casonan cu lo ser trata den sala di Corte di Prome Instancia diahuebs 12 maart 2020



08.30

A.S.G.

G. ta wordo acusa di a maltrata un persona riba 25 di december 2016.



08.30

G.I.B.

B. ta wordo acusa di destruccion riba 21 di maart 2019.



09.00

Y.M.A.D.

D. ta wordo acusa di, conhuntamente cu un otro of otronan, a intencionalmente kita dos mucha for di bao di Voogdijraad y a tene nan for di alcanze di Voogdijraad den e periodo di prome di september 2019 te 11 di december 2019.

E ta wordo acusa di posesion di cocaine y marihuana, conhuntamente cu un otro of otronan, den e periodo di 23 di maart 2017 te 23 di maart 2019.



09.30

S.G.A.T.

T. ta wordo acusa di a intencionalmente causa su casa lesion grave riba 25 di mei 2019, dor di tire riba flur y dal e varios biaha cu mokete.



10.15

A.C.B.

B. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia di un caha di tegels di un establecimento riba 29 di mei 2019. E ta wordo acusa di destruccion riba 20 di februari 2019 y den e periodo di 21 pa 24 di maart 2019 y riba 21 di juni 2018 y riba 6 di juli 2018.