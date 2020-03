Booshi Wever: GOBIERNO, PARLAMENTO “otro”, CAFT Y SVB NO KIER COMPRONDE CU “NO HAY CAMA PA TANTA GENTE”

Posted in

Algun siman pasa CAft a decreta cu nan ta sostene e sugerencia di SVB pa den e añanan venidero e contribuyentenan di SVB y AZV subi cu un cantidad di 28.000 trahador di afor. Esaki, segun nan, ta necesario pa garantisa e nivel di nos sistema social y di cuido (malesa y vehez).

UPP a mustra cu 28.000 contribuyente mester wordo multiplika cu factor 4 (den caso di reunificacion di famia), loke nifica un total di rond di 112.000 hende extra riba e pais aki. Varios organisacion, incluyendo SVB, a mustra cu e “quickfix” di 28 mil imigrante tin efectonan negativo, pero no ta duna un splicacion kico esaki ta encera. UPP a pidi e instancianan aki, pa publica e informacion- y estudionan corespondiente pa en todo caso brinda nos pueblo e oportunidad pa por husga e meritonan di e “quickfix” aki, pero manera a para bira custumber di e gobierno actual, igual na esun anterior, atrobe ningun reacion. Pakico e silencio hermetico pa un topico cu un embergadura di marca mayor pa nos futuro??

Nos por corda cu na comienso di gobernacion POREDmep, e coalicion den Parlamento a mustra riba e moratorio cu mester bin riba expansion di cambernan di hotel. A urgi e ministernan den un mocion pa atende cu e capacidad di carga cu tur seriedad, pero atrobe nos mester constata cu e urgencia a desaparece den e buki di olvido. Loke si a bin ta sosode ta, sin ningun tipo di estudionan di factibilidad, cu gobierno POREDmep a bay over na expande e cantidad di camber bou di e pretexto cu ta AVP ta esun cu a compromete Aruba cu mas camber. E forma desacabeya cu AVP tabata maneha otorgamento di tereno, incluyendo pa expansion di mas hotel- y condominionan, a pone cu desde 2013 UPP a cuminsa vocifera cu no mester bin cu mas construccion di hotelnan grandi aki na Aruba. Na 2017 incluso nos a urgi gobierno pa para construccion di “boutique hotel”, ya cu cada camber cu wordo traha ta implica importacion di mas trahadornan di afor.

Nos a mustra cu e nivel di e poder laboral cu mester importa, tanto ora di construccion como despues pa duna servicio den hotelnan, lo no ta esun cu ta bay gana un bon salario. UPP a duna como alternativa, enbes di un e “quickfix” di construcion di mas hotel, pa atrae inversionistanan den sector di servicio y di industria hi-tec. Ta conoci cu e tipo di industria aki lo emplea personanan cu un salario mas halto. Nan lo tin un mihor contribucion na nos fondonan social. E imigrante cu bin pa traha den e hotelnan (85% lo ta gana sueldo minimo) lo contribui masha nada nada mes na e parti di prima di AOV/AWW y AZV.

En cambio, e impacto riba e fondonan ora di bay haci uso di nan, lo hustamente peligra e fondonan aki mas. Sin papia mes di e importacion di mas problema social cu e “quick fix” aki lo trece cune!!

UPP a kere cu expansion di e cantidad di habitante cu 112 mil personan lo mester a haya atencion di biaha di e parlamento “otro” y gobierno! Un reunion urgente di Parlamento mester a tuma lugar caba pa asina papia riba e tema aki, particularmente mirando cu ta CAft sugeri esaki. Pero ningun reaccion pasobra loke CAft sugeri parce di ta ley pa e gobierno actual. Ni sikiera un calculacion kico e efecto di 28.000 contribuyente extra lo nifica y p’esey UPP tin e convicion, cu aprobacion di gobierno y parlamento “otro” pa permiti e 28 mil trahador y nan famia bin establece na mes na Aruba ta “pan comido”. E encargo cu Parlamento “otro” a duna gobierno pa studia e capacidad di carga un biaha mas a wordo lubida.

AHATA a manda un mensahe hopi cla kico ta pasando y kico lo bai pasa si sigui cu e maneho populista di e gobierno POREDmep, pero ta parce cu un biaha mas no tin oido pa e gritonan di advertencianan aki.

“NO HAY CAMA PA TANTA GENTE” y p’esey UPP ta urgi gobierno pa NO permiti sin mas un modelo di porta y bentana habri manera ta e caso awor, pero si mester mas trahador di afor mes, institui atrobe e modelo Suizo, esta permiso pa maximo 3 aña. AVPOR a tira e modelo aki den “prullemand” y POREDmep a corona e obra dor deshaci di dje definitavamente pa medio di ley. Te na ultimo, prome cu a elemina e modelo aki for di den ley, UPP a trata di mustra na e partidonan for di unda e modelo aki a nace, cu hustamente mester conserva e parti aki den ley. E modelo suizo hustamente lo nifica cu e.o. e peso riba e fondonan di tanto AZV como di SVB lo wordo mitiga grandemente.

Pero lamentablemente nos tin un “Parlamento otro y diferente”.

Lider di Partido UPP

Booshi Wever

10 di maart 2020