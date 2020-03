Pa 2 Florin a tene cliente regular y su auto como rehen na e parkinglot pabao di Kong Hing na Havenstraat!

Diamars mainta a drenta informe di cu un cliente no a ser permiti sali for di parkinglot pasobra e cobrador no tin cambio pa 25 Florin na e parkinglot pabao di Kong Hing na Havenstraat, mesora a dirigi un patruya ciclistico na e sitio. Na yegada di e polisnan ciclistico na e parkinglot pabou di Kong Hing den Havenstraat. Na yegada di e polisnan e homber cu a yama Polis a declara cu nan no kier lage sali for cu su auto for di e parkinglot. E ta un cliente cubregularmente ta parkeer eyden y ta paga sali E sa haci uso di e parkinglot mas biaha. E biaha aki el a purba sali y ora di paga a saca 25 florin pa paga dos florin. E persona cu ta atende cu e Parkinglot no Tabata tin cambio di 25 florin. E persona a bise cu e no tin placa larga. A saca un florin los y nan no kier a tuma e florin pasobra ta dos florin. A bisa cu lo pasa bek laga e placa pasobra ta cliente. Esey tampoco a yuda y no kier a habri boom pa sali mientras no paga e dos florin. Finalmente a yama Polis pa atende e asunto. No tin placa pa cambio di 25 florin y no kier paga e persona sali. Finalmente nan a logra yega na areglo prome cu Polis a yega. A logra paga pero asina mes e chauffeur a keda warda Polis pa splicanan kico a sosode. E Tabata un semi secuestro pa algun minuut pa un simple falta di dos florin los pasobra e parkinglot no Tabata tin cambio di 25 florin